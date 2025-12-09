Жорсткі графіки з нами надовго? Енергетик пояснив, в чому головна проблема

Подекуди світла немає понад 12 годин

Жорсткі графіки відключень світла, які зараз діють в Україні, на жаль, триватимуть. Головна проблема — нестача генерації (виробництва електроенергії).

Що треба знати:

Росія не перестає атакувати енергосистему України, знищуючи й те, що було відновлене після попередніх ударів

Головна проблема, через яку запроваджують жорсткі обмеження — нестача генеруючих потужностей

Є об'єкти, які знищені вщент

Про це та не лише у бліцінтерв'ю "Телеграфу" розповів експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев: Скільки ще будуть жорсткі відключення світла і чи загрожує Україні другий Чорнобиль: експерт про реальну ситуацію в енергетиці

Він пояснив, що жорсткі графіки відключень триватимуть до того часу, поки не буде компенсовано втрачену потужність. На думку експерта, хоча налагодження передачі електроенергії також потребує часу, "Укренерго" та "Обленерго" з цим впораються.

Але головна проблема, яку я бачу, — це нестача генеруючої потужності, передусім у прифронтових регіонах. Скільки можна ремонтувати Придніпровську ТЕС? Чи скільки можна ремонтувати Бурштинську? Є об'єкти, які пошкоджені, тобто знищені вщент. А чим їх замінити, наприклад, на Дніпропетровщині, яка є найбільшим споживачем електроенергії в Україні? Чесно кажучи, не можу пояснити, чим і як, Геннадій Рябцев

