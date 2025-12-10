Рус

Світло повертається: коли українці відчують реальне покращення із відключеннями

Анастасія Мокрик
Електроенергії скоро побільшає Новина оновлена 10 грудня 2025, 14:02
Найскладніша ситуація була в неділю та понеділок, 7 та 8 грудня

Ситуація з енергетикою в Україні покращується, попри нещодавні російські удари. Хоча відключення світла все ще тривають, вже незабаром буде видно результати й стане набагато легше.

Що потрібно знати:

  • У Центральній Україні та на півдні полегшення стане помітно буквально через день-два
  • Зараз Україна в найгіршій точці циклу
  • Повне відновлення енергосистеми займе близько півтора тижня

Про це "Телеграфу" розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко у матеріалі: "Апокаліпсис із блекаутами скасовується: названо час відновлення енергетики в Україні".

Зараз іде відновлення. Я думаю, що перші результати вже буквально завтра будуть відчутні — стане трішки легше в більшій частині Центральної України і місцями на півдні. Але це поки не суттєво. Для того, щоб справді стало легше, потрібно десь півтора тижня

зазначив Харченко.

Він додав, що ситуація покращуватиметься з кожним днем, але важливо розуміти, що зараз Україна в найгіршій точці циклу — атака тільки сталася, тривають перші відновлення після двох масованих ударів поспіль.

У неділю та понеділок – найскладніша ситуація. Але вже перші елементи енергосистеми відновлюються там, де найменші ушкодження та можна швидко відпрацювати

підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Станіслав Ігнатьєв назвав місяць, коли в Україні не буде відключень світла. Але водночас він зазначив, що українці мають звикати до таких відключень світла, як зараз. Бо вони з Україною надовго.

