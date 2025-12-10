Світло повертається: коли українці відчують реальне покращення із відключеннями

Найскладніша ситуація була в неділю та понеділок, 7 та 8 грудня

Ситуація з енергетикою в Україні покращується, попри нещодавні російські удари. Хоча відключення світла все ще тривають, вже незабаром буде видно результати й стане набагато легше.

Що потрібно знати:

У Центральній Україні та на півдні полегшення стане помітно буквально через день-два

Зараз Україна в найгіршій точці циклу

Повне відновлення енергосистеми займе близько півтора тижня

Про це "Телеграфу" розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко у матеріалі: "Апокаліпсис із блекаутами скасовується: названо час відновлення енергетики в Україні".

Зараз іде відновлення. Я думаю, що перші результати вже буквально завтра будуть відчутні — стане трішки легше в більшій частині Центральної України і місцями на півдні. Але це поки не суттєво. Для того, щоб справді стало легше, потрібно десь півтора тижня зазначив Харченко.

Олександр Харченко

Він додав, що ситуація покращуватиметься з кожним днем, але важливо розуміти, що зараз Україна в найгіршій точці циклу — атака тільки сталася, тривають перші відновлення після двох масованих ударів поспіль.

У неділю та понеділок – найскладніша ситуація. Але вже перші елементи енергосистеми відновлюються там, де найменші ушкодження та можна швидко відпрацювати підсумував він.

