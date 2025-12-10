Зруйновані будинки та згорілі автомобілі: як виглядає Дружківка, до якої підступає фронт (фоторепортаж)

Ворог буквально стирає місто з лиця землі

Дружківка — місто на Донеччині, яке щодня страждає від ворожих атак, у тому числі і FPV-дронами. Лінія фронту поступово наближається, і обстріл стає все інтенсивнішим.

Що потрібно знати

Дружківка знаходиться приблизно за 15–20 км від лінії фронту

На вулицях можна побачити велику кількість зруйнованих будинків та будівель

У місті все ще залишається значна кількість людей

У Дружківці побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов та показав обстановку у місті після чергових обстрілів. За його словами, вночі ворог ударив по житловому кварталі, внаслідок чого постраждали житлові будинки.

Варто зазначити, що до міста долітають не тільки КАБи — його вже повноцінно атакують FPV-дронами.

Дружківка. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Дружківка. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Дружківка. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

На спорожнілих вулицях модно помітити згорілі автомобілі, в які потрапили ці дрони. Сліди війни тут стають дедалі відчутнішими.

На багатьох вулицях тут стоять зруйновані від ударів житлові приватні та багатоповерхові будинки, магазини, адміністративні будинки, зупинки, церква та інше.

Дружківка — що відомо про місто

Дружківка – це місто у Краматорському районі Донецької області України. Ворог регулярно атакує його, руйнуючи житлові будинки та інші будинки.

Частина мешканців продовжує залишати місто: за останній місяць із Дружківки евакуйовано сім’ї з дітьми. Попри це, у місті все ще залишається значна кількість людей; комунальні та аварійні служби намагаються забезпечити базові послуги, хоч і під постійним ризиком.

Дружківка на карті

На думку військового експерта та керівника програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павла Лакійчука, росіяни хочуть захопити Покровськ, адже місто прикриває північний фланг оборони та захищає Костянтинівку, Дружківку та Краматорськ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як виглядає вокзал у Фастові після російської атаки у ніч проти 6 грудня. Масштаби руйнувань очевидні – від пожвавленого вокзалу залишився каркас.