Безліч людей, потрет артиста і прапор України у храмі: у Львові прощаються зі Степаном Гігою (відео)

Співак заповів, щоб його поховали у Львові

Просто зараз у Львові триває прощання з народним артистом України Степаном Гігою, який помер 12 грудня і заповів бути похованим у Львові. Попрощатися із артистом буде можливість до 23:00. Парастас відбудеться о 19:00.

Біля входу до храму — безліч людей — шанувальників артиста, які прийшли попрощатися із Гігою. Серед них — дружина знаменитості, його донька Квітослава і син Степан.

Прощання розпочнеться у понеділок, 15 грудня, о 14:00 у Гарнізонному храмі. Після цього, о 15:00 також пройде загальноміське прощання на площі Ринок. Поховають легендарного співака на Личаківському кладовищі.

Нагадаємо, що серце Степана Гіги перестало битися у п'ятницю, 12 грудня, у лікарні Першого ТМО Львова. 16 листопада артистові виповнилося 66 років. 19 листопада стало відомо, що він переніс складну операцію і перебуває у важкому стані.

Останні кілька років у співака відбулася друга хвиля популярності. Його пісні стали віруситися у TikTok, а на концерти — приходила молодь. Серед хітів артиста — "Сон", "Дружина", "Гірка любов", "Золото Карпат", "Я поклав своє кохання на вівтар".

