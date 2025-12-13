Два дні на прощання. Де та коли будуть ховати Степана Гігу

Артист сам обрав місце, де буде похований

Прощання з українським артистом Степаном Гігою відбудеться 14 грудня, у неділю. Музиканта поховають на Личаківському кладовищі.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий. За його словами, саме такою була остання воля померлого.

Що треба знати:

Прощання зі Степаном Гігою розпочнеться о 16:00

Поховають музиканта на 75-му полі Личаківського кладовища

Організацією займається міська адміністрація Львова

"Степан Гіга заповів бути похованим у Львові, на Личаківському кладовищі. Виконуємо його останню волю і повідомляємо про чин прощання з народним артистом України", — наголосив Садовий.

Він опублікував розпорядок, як проходитиме прощання:

Неділя, 14 грудня

Прощання розпочнеться о 16:00 у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11).

О 19:00 — чин парастасу.

Прощання триватиме до 23:00.

Понеділок, 15 грудня

О 14:00 — чин похорону у Гарнізонному храмі.

Орієнтовно о 15:00 — загальноміське прощання на площі Ринок.

Садовий наголосив, що поховають Степана Гігу на 75-му полі Личаківського кладовища. Місто займається організацією прощання та поховання.

Що відомо про смерть Степана Гіги

Український артист помер у віці 66 років 12 грудня. Напередодні він перебував в реанімації через загострення вірусної хвороби на тлі цукрового діабету. Лікарі кілька днів боролись за життя Степана Гіги, але він помер.

