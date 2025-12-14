Много людей, потрет артиста и флаг Украины в храме: во Львове прощаются со Степаном Гигой (видео)

Певец завещал, чтобы его похоронили во Львове

Прямо сейчас во Львове продолжается прощание с народным артистом Украины Степаном Гигой, который умер 12 декабря и завещал быть похороненым во Львове. Проститься с артистом будет возможность до 23:00. Парастас состоится в 19.00.

У входа в храм — множество людей — поклонников артиста, пришедших попрощаться с Гигой. Среди них жена знаменитости, его дочь Квитослава и сын Степан.

Прощание начнется в понедельник, 15 декабря, в 14.00 в Гарнизонном храме. После этого в 15:00 также пройдет общегородское прощание на площади Рынок. Похоронят легендарного певца на Лычаковском кладбище.

Напомним, что сердце Степана Гиги перестало биться в пятницу, 12 декабря, в больнице Первого ТМО Львова. 16 ноября артисту исполнилось 66 лет. 19 ноября стало известно, что он перенес сложную операцию и находится в тяжелом состоянии.

Последние несколько лет у певца произошла вторая волна популярности. Его песни стали вируситься в TikTok, а на концерты приходила молодежь. Среди хитов артиста — "Сон", "Жена", "Горькая любовь", "Золото Карпат", "Я возложил свою любовь на алтарь".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на днях в Киеве попрощались с Михаилом Клименко — солистом группы ADAM. Певец умер от туберкулезного менингита в возрасте 38 лет.