Їстівні гірлянди, багато хвої та візерунки із зубної пасти: топ-10 казкових ідей новорічного декору

Прикрасьте свій будинок для створення святкової атмосфери

Незабаром українці зустрічатимуть Новий 2026 рік, до якого залишилися лічені дні. Зараз саме час зайнятися прикрашанням та декоруванням будинку до свят. Адже можна не лише поставити ялинку та повісити гірлянди на вікна, а створити справжню новорічну казку.

"Телеграф" розповідає про найцікавіші ідеї декорування будинку до новорічних свят.

Як прикрасити будинок на Новий рік?

Існує багато ідей для декору будинку на новорічні свята. Можна просто поставити та прикрасити ялинку, а можна заповнити простір святковим декором та створити казкову атмосферу. Пропонуємо топ-10 ідей для декору, які стануть у пригоді для прикраси будинку.

Вінок та хвойне обрамлення

Повісьте на вхідні двері гарний різдвяний вінок. Його можна зробити своїми руками або купити готовий. Також можна зробити хвойне обрамлення всього дверного отвору в будинку. Для цього можна використовувати як живу, так і штучну хвою. А завершити композицію можна червоними стрічками, бантами, дзвіночками чи "дощиком".

Декор сходів або стелажів

Якщо в будинку є сходи, можна прикрасити перила та відкриті стелажі/полиці гілочками хвої сосни/ялинки, евкаліпту, туї або іншими зеленими рослинами. Доповнити цю композицію можна ялинковими іграшками чи милими фігурками.

Їстівні гірлянди

Для прикраси простору у будинку можна зробити їстівні гірлянди. Для цього використовуйте сушені кільця апельсина, палички кориці, імбирні пряники, цукерки та лаврове листя. Це не тільки красиво, але і наповнює будинок приголомшливим ароматом.

Еко-ялинка

Якщо не хочете ставити велике дерево, то зробіть гарну композицію з гілок хвої, обмотаних гірляндою, та прикріпіть на стіну. Також можна зібрати красивий "букет" з гілок ялини, сосни та інших вічнозелених дерев та поставити їх у вазу, прикрасивши новорічною мішурою.

Декор вікон

Є багато способів декорувати вікна і всі вони відмінно підходять для створення святкової атмосфери. Можна прикрасити вікна вже готовими сніжинками, а можна вирізати їх із паперу своїми руками. Також можна намалювати візерунки на склі зубною пастою, а можна повісити вертикальні гірлянди-водоспади.

Снігове містечко на підвіконні

Можна заморочитись і створити багатошарову панораму із щільного паперу або картону на вікні. Виріжте силуети будиночків, ялинок та гір, розставте їх у кілька рядів уздовж вікна, а між ними прокладіть звичайну світлодіодну гірлянду-нитку. Увечері це виглядає як казкове місто, що світиться, яке радує і вас, і перехожих на вулиці.

Світлові акценти

Свічки — відмінний елемент декору, який доповнить святкову атмосферу та додасть до будинку затишку. Для прикрашання будинку можна використовувати свічки у вінтажних свічниках та проектори, які створюють ефект падаючого снігу на стінах.

Декоративний текстиль

Додати затишку та святкової атмосфери в будинок можна за допомогою теплих пледів та подушок із новорічними малюнками та принтами.

"Літаючі" прикраси

Для прикраси будинку можна використовувати місце під стелею. За допомогою тонкої волосіні підвісьте паперові зірки, великі сніжинки або легкі ялинкові кулі на різній висоті.

Композиції у склі

Візьміть великі прозорі вази чи склянки. Насипте на дно штучний сніг (або крупну морську сіль), поставте фігурку оленя чи коня, додайте пару шишок та маленьку гілочку ялини. Додайте гирлянду на батарейках, щоб композиція світилася зсередини. Розставте ці вази та склянки по дому та насолоджуйтесь святковою атмосферою.

Раніше "Телеграф" розповідав про найцікавіші ідеї, як "нарядити ялинку" без ялинки. Можна зробити новорічне дерево з картону, шишок та гірлянд.