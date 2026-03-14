Як формується система підготовки нації до оборони? У Києві пройшов форум "Нацспротив-2026"

Цього тижня у Києві відбувся Другий Всеукраїнський форум "НАЦСПРОТИВ 2026", присвячений розбудові всеохоплюючої системи національного спротиву. Участь у форумі взяли близько 400 учасників: представники профільних міністерств та відомств, голови обласних військових адміністрацій, центрів підготовки населення до національного спротиву, силових структур, військових підрозділів, громадського сектору та бізнесу.

Організатори форуму – Київський обласний центр підготовки населення до національного спротиву, створений за ініціативи Київської обласної військової адміністрації, та Третій армійський корпус. Стратегічний партнер заходу – Рух опору ССО ЗСУ.

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук зазначила, що сучасна війна вимагає не лише сильної армії, а й підготовленого суспільства: "Українці воюють уже 12-й рік. Скільки нам ще воювати, ніхто не знає. Тому ми маємо бути готові битись стільки, скільки буде потрібно… Держави, які хочуть вистояти, повинні не тільки мати сильну армію. Вони повинні мати стійке та витривале суспільство", — зазначила Верещук.

Також вона додала: "Ми всі бачимо, наскільки критично важливою для обороноздатності є цивільна енергетика. Те саме стосується транспорту, медицини, гуманітарного реагування тощо. Сучасна держава повинна вміти використовувати невійськові компоненти для посилення власної оборони.

І, власне, національний спротив – це один з таких важливих невійськових компонентів обороноздатності. Важливий, бо він є одним із інструментів стійкості цивільного населення. А стійкість цивільного населення – це одна з найважливіших складових нашої з вами обороноздатності. Так було у лютому 2022 року. Так було й взимку 2026 року".

Особливу увагу на форумі приділили ролі Руху опору на тимчасово окупованих територіях. Представник Сил спеціальних операцій із позивним "Пірнач" підкреслив, що боротьба в умовах окупації вимагає особливої мотивації та підготовки: "Який має бути сильний ідеологічний стержень, жертовність, щоб, перебуваючи під контролем противника, в жорсткому контррозвідувальному режимі проводити цю боротьбу", — зазначив він.

Народна депутатка Соломія Бобровська наголосила на необхідності ухвалення відповідного законодавства для розбудови спротиву: "Вимагайте від депутатів прийняття закону про національний спротив. Інакше ми його знову провалимо", — заявила вона. Йдеться про законопроєкт №13347, яким пропонуються зміни до законів України "Про основи національного спротиву", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про військовий обов’язок і військову службу", "Про державну службу" та інші. Документ передбачає вдосконалення законодавства у сфері національного спротиву, розвиток системи підготовки громадян до оборони держави та формування оборонної свідомості суспільства. Зокрема, законопроєкт пропонує запровадити системну підготовку громадян до національного спротиву в закладах освіти, створити мережу центрів підготовки до національного спротиву, визначити порядок використання навчальної зброї такими центрами, а також розширити повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування у цій сфері.