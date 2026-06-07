Ви не здогадувалися: навіщо поляки сиплять сіль в унітаз

Один продукт з кухні бореться з нальотом і запахом

Звичайний продукт з кухні може несподівано стати альтернативою дорогим засобам для чищення туалету. Його можна використовувати, як простий спосіб впоратися з нальотом і забрудненнями без агресивної хімії.

Йдеться про звичайну кухонну сіль. Як нею почистити туалет, написали в польському виданні "Оfeminin".

Сіль працює досить просто: її насипають у чашу унітаза, залишають на певний час, а потім очищають щіткою і змивають водою. У поєднанні з содою або лимонним соком ефект посилюється, а поверхні стають чистішими без різкого запаху хімікатів.

Навіщо сипати сіль в унітаз. Фото: netfreedom

Окрім очищення, сіль має легкий абразивний ефект, який допомагає прибирати стійкі забруднення, а також може зменшувати утворення нальоту. Водночас експерти радять не зловживати цим методом, щоб уникнути можливого впливу на старі труби та екосистему, і чергувати його з іншими натуральними засобами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про старий англійський лайфхак для унітаза, який допомагає легко позбутися нальоту та неприємного запаху, повертаючи сантехніці чистоту без складних засобів.