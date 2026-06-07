Громіздкі комоди зникають із квартир: які меблі дають більше простору і менше безладу

Сучасні вертикальні модулі зручніші у використанні

Громіздкі комоди, які роками займали пів кімнати, поступово зникають з інтер’єрів невеликих квартир. Їм на зміну приходить більш продумане рішення, яке дозволяє зберігати ті ж речі, але без втрати простору і з кращою організацією.

Йдеться про вертикальні системи зберігання, які займають мінімум місця на підлозі, але пропонують більше відділів для речей. Про це детальніше написали в "Oeste Geral".

Головна проблема класичних комодів — не лише їхні габарити, а й незручність використання: речі всередині часто змішуються, і знайти потрібне стає складно. Вертикальні моделі вирішують це завдяки продуманій структурі шухляд і компактній формі, що використовує висоту, а не ширину кімнати.

На порівняльному зображенні представлено класичний антикварний комод і сучасну альтернативу з полицями. Фото: "Oeste Geral"

Такі системи легко розмістити навіть у вузьких зонах — біля ліжка, у ванній чи в кутку кімнати. Вони особливо зручні для зберігання дрібних речей, які зазвичай створюють безлад у домі.

Найчастіше у таких органайзерах зберігають косметику, аксесуари, білизну, канцелярію, кабелі або дрібні іграшки. Для зручності рекомендується використовувати прозорі шухляди, щоб швидко бачити вміст.

Експерти також радять правильно розподіляти вагу: важчі речі слід розміщувати внизу, щоб забезпечити стійкість конструкції. Це особливо важливо в домівках із дітьми або тваринами, де додаткова безпека має значення.

Перед покупкою варто врахувати розміри приміщення та матеріал виробу. Пластикові моделі підходять для ванної або кухні, а більш декоративні — для спальні чи вітальні. Правильно підібрана вертикальна система зберігання допомагає звільнити простір і підтримувати порядок без зайвих зусиль.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що старі холодильники поступово відходять у минуле, а їм на заміну приходять сучасні моделі, які економлять простір і є більш зручними у використанні.