Україна та Данія не дограли товариський матч: що сталося

Одному з гравців стало погано під час гри

У неділю, 7 червня, збірна України з футболу зіграла контрольний матч проти команди Данії. Гра проходила у данському Оденсе.

Що потрібно знати

Команди забили 3 голи у першому таймі

У другому таймі гра була зупинена через медичну паузу

Обидві збірні провалилися у відборі на ЧС-2026

Зустріч, що відбулася на стадіоні "Оденсе", було зупинено у середині другого тайму за рахунку 2:1 на користь Данії. Про це повідомляє "Телеграф".

Синьо-жовті розпочали гру з контролю м’яча на своїй половині, проте це зіграло з командою злий жарт. Патрік Доргу скористався однією із помилок оборони гостей. На 13-й хвилині лівому вінгеру вдався феноменальний дальній удар — Трубін не зміг урятувати. На 36-й хвилині Йоакім Меле подвоїв перевагу господарів, успішно зігравши на добиванні. За хвилину до закінчення тайму Віктор Циганков відіграв один м’яч, опинившись у потрібному місці в потрібний час. Ще за 2 хвилини Роман Яремчук забив гол, щоправда, рефері скасував взяття воріт через спірний офсайд (гра проходила без VAR, — Ред.).

У середині другого тайму лідеру збірної Данії Крістіану Еріксена стало погано. Гравець 2021 року на чемпіонаті Європи знепритомнів через зупинку серця… Данцю надали медичну допомогу, після чого він залишив поле самостійно. Організатори гри вирішили не продовжувати матч.

Повний відеоогляд матчу Данія-Україна буде доступний тут пізніше. Відео надане Megogo.

Нагадаємо, у середині травня 2026 року італієць Андреа Мальдера змінив на посаді головного тренера збірної України Сергія Реброва. Під керівництвом Сергія Станіславовича наша команда не змогла кваліфікуватись на ЧС-2026. Синьо-жовті не змогли пройти Швецію (1:3) у півфіналі плей-оф кваліфікації європейського відбору. Раніше українці не змогли потрапити на Мундіаль напряму, посівши друге місце на груповому етапі кваліфікації.