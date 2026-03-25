Кого ТЦК будуть частіше мобілізувати у 2026 році: Рада вже готує зміни

У Міністерстві оборони вже працюють над пропозиціями

Мобілізація в Україні може змінитися вже у квітні 2026 року. У деяких населених пунктах вона може стати ще активнішою.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" сказав член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Детальніше про це читайте у матеріалі: "Вікно миру відсувається, а Іран може вдарити по Україні: Веніславський про переговори, ситуацію на фронті та проблеми з ТЦК".

За словами нардепа, у Міністерстві оборони вже працюють над пропозиціями, які мають знизити конфлікти під час мобілізації та зняти звинувачення у порушенні прав людини з боку ТЦК. Перші напрацювання очікуються вже у квітні – після цього їх винесуть на детальне обговорення.

При цьому окрема увага приділяється питанню справедливого розподілу мобілізаційного навантаження.

"Йдеться про ситуації, коли в окремих громадах, зокрема селах, мобілізували більшість чоловіків, тоді як у великих містах, наприклад в Києві, картина виглядає інакше", — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Раді визнали проблеми з бронюванням від мобілізації.