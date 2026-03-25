Кого ТЦК будет чаще мобилизовать в 2026 году: Рада уже готовит изменения

В Министерстве обороны уже работают над предложениями

Мобилизация в Украине может измениться уже в апреле 2026 года. В некоторых населенных пунктах она может стать еще активнее.

Об этом в интервью "Телеграфу" сказал член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По словам нардепа, в Министерстве обороны уже работают над предложениями, которые должны снизить конфликты во время мобилизации и снять обвинения в нарушении прав человека со стороны ТЦК. Первые наработки ожидаются уже в апреле – после этого их вынесут на подробное обсуждение.

При этом отдельное внимание уделяется вопросу справедливого распределения мобилизационной нагрузки.

"Речь идет о ситуациях, когда в отдельных общинах, в частности в селах, мобилизовали большинство мужчин, тогда как в больших городах, например в Киеве, картина выглядит иначе", — сказал он.

