НАБУ вже тиждень відмовчується про скандал з фіктивним батьківському Кривоноса, а прессекретарка Бюро — в Парижі

Минув тиждень з того часу, як народний депутат VIII скликання Борислав Береза опублікував розслідування щодо фіктивного батьківства директора НАБУ Семена Кривоноса. У матеріалі йдеться, що зі спілкування політика із матір’ю дитини, яку Кривонос "усиновив" заради уникнення кримінального покарання, виплило, що жінка не знала, з якою метою її було використано.

Проте найгостріші питання звучать на адресу конкурсної комісії НАБУ, яка взагалі допустила Кривоноса до участі у конкурсі, хоч той мав підозру і навіть знаходиться у розшуку.

У НАБУ досі жодним словом не пояснили ситуацію, не прокоментували звинувачення та не пояснили, як особа з кримінальним минулим потрапила на конкурс і змогла його виграти.

Натомість керівниця відділу комунікацій НАБУ Маргарита Живага, як з'ясувалося, перебуває зараз в Парижі. У мережі Фейсбук вона опублікувала кілька фото на фоні Ейфелевої вежі з привітанням "Бонжур".

Нагадаємо, за даними Борислава Берези, у 2009 році Семен Кривонос був визнаний винним у підкупі виборців, але уникнув покарання за амністією, бо мав на утриманні малолітнього сина Максима 2008 року народження. Це усиновлення було фіктивним, бо Кривонос ніколи не жив із родиною хлопчика і не допомагав йому. Після того, як кримінальні проблеми у Кривоноса закінчився, він відмовився від "сина" через суд.

"Пан Кривонос, розуміючи, що йому загрожує ув’язнення, домовляється через посередника з жінкою, щоб та допомогла йому начебто поїхати за кордон… Це навмисне введення в оману суду, це фальсифікація всього. Він на це йде, щоб уникнути відповідальності, а далі будує собі кар'єру", – заявив Береза.