НАБУ уже неделю отмалчивается о скандале с фиктивным родительством Кривоноса, а пресс-секретарь Бюро — в Париже

Прошла неделя с тех пор, как народный депутат VIII созыва Борислав Береза опубликовал расследование по фиктивному отцовству директора НАБУ Семена Кривоноса. В материале говорится, что из общения политика с матерью ребенка, которую Кривонос "усыновил" во избежание уголовного наказания, стало понятно, что женщина не знала, с какой целью она была использована.

Однако более острые вопросы звучат в адрес конкурсной комиссии НАБУ, которая вообще допустила Кривоноса к участию в конкурсе, хотя тот имел подозрение и даже находится в розыске.

В НАБУ до сих пор ни словом не объяснили ситуацию, не прокомментировали обвинения и не объяснили, как лицо с уголовным прошлым попало на конкурс и смогло его выиграть.

Руководитель отдела коммуникаций НАБУ Маргарита Живаго, как выяснилось, находится сейчас в Париже. В сети Фейсбук она опубликовала несколько фото на фоне Эйфелевой башни с приветствием "Бонжур".

Напомним, по данным Борислава Березы, в 2009 году Семен Кривонос был признан виновным в подкупе избирателей, но избежал наказания по амнистии, поскольку содержал малолетнего сына Максима 2008 года рождения. Это усыновление было фиктивным, потому что Кривонос никогда не жил с семьей мальчика и не помогал ему. После того, как уголовные проблемы у Кривоноса закончился, он отказался от "сына" через суд.

"Господин Кривонос, понимая, что ему грозит заключение, договаривается через посредника с женщиной, чтобы та помогла ему вроде бы уехать за границу... Это умышленное введение в заблуждение суда, это фальсификация всего. Он на это идет, чтобы избежать ответственности, а дальше строит себе карьеру", — заявил Береза.