Його батьки — дуже впливові люди у Києві. Хто такий Олексій Кавицький та від чого помер

Чоловік розвивав диджиталізацію сімейного бізнесу

Помер Олексій Кавицький — син власників найдорожчих київських бутиків Helen Marlen. Йому було 39 років.

Олексій Кавицький помер — що відомо про причину смерті

Станом на ранок 27 березня інформації про причину смерті Кавицького немає. Відомо лише, що життя чоловіка обірвалося 24 березня 2026 року, повідомляє Forbes.

Олексій Кавицький

Чим відомий Олексій Кавицький

Олексій є сином українських підприємців Михайла та Оксани Кавицьких, засновників Helen Marlen Group. Кавицький з 2011 року займався диджиталізацією сімейного бізнесу — мережі магазинів преміальної та люкс-моди Helen Marlen у 2011-му. Тоді ж він очолив e-commerce напрям компанії і розвивав його майже 15 років.

Олексій Кавицький

У 2018-му Олексій Кавицький запустив проєкт Samsonika — лабораторію з досліджень і розробок Helen Marlen Group. Того ж року почав працювати маркетплейс Helen Marlen. Платформа об’єднала сайти Helen і Baby Marlen, а також з'явився новий застосунок компанії.

Найвищою цінністю у житті підприємець називав сім’ю: разом з дружиною він виховував трьох дітей. Олексій казав: "Сенс життя — в любові і захопливих подорожах. А основну частину грошей треба витрачати на дітей і все, що з ними пов'язано".

Олексій Кавицький любив подорожі

Хелен Марлен — історія успіху

Батьки Олексія, Михайло та Оксана Кавицькі у 1994 році заснували компанію Helen Marlen Group. Спочатку це був невеликий взуттєвий бутік, який представив Києву легендарні італійські бренди.

Бутік Helen Marlen

Станом на зараз Helen Marlen Group нараховує 200 працівників та є офіційним представником понад 190 марок, що завоювали світове визнання, серед яких Loro Piana, Salvatore Ferragamo, Burberry, Gucci, Casadei, Christian Louboutin, Alexander Wang і Proenza Schouler. Понад 30 брендів представлено у Helen Marlen Group ексклюзивно.

Один з магазинів Helen Marlen

У 2005 році Хелен Марлен створила в центрі столиці київський аналог лондонської Old Bond Street та паризької Rue du Faubourg Saint-Honoré – shopping-зону. Так компанія стала лідером українського retail-ринку.

