Его родители – очень влиятельные люди в Киеве. Кто такой Алексей Кавицкий и от чего умер

Умер Алексей Кавицкий – сын владельцев дорогих киевских бутиков Helen Marlen. Ему было 39 лет.

По состоянию на утро 27 марта информации о причине смерти Кавицкого нет. Известно лишь, что жизнь мужчины оборвалась 24 марта 2026 года, сообщает Forbes.

Алексей — сын украинских предпринимателей Михаила и Оксаны Кавицких, основателей Helen Marlen Group. Кавицкий с 2011 года занимался диджитализацией семейного бизнеса – сети магазинов премиальной и люкс-моды Helen Marlen в 2011 году. Тогда же он возглавил e-commerce направление компании и развивал его почти 15 лет.

В 2018 году Алексей Кавицкий запустил проект Samsonika — лабораторию по исследованиям и разработкам Helen Marlen Group. В том же году начал работу маркетплейс Helen Marlen. Платформа объединила сайты Helen и Baby Marlen, а также появилось новое приложение компании.

Самой высокой ценностью в жизни предприниматель называл семью: вместе с женой он воспитывал троих детей. Алексей говорил: "Смысл жизни — в любви и увлекательных путешествиях. А основную часть денег нужно тратить на детей и все, что с ними связано".

Родители Алексея, Михаил и Оксана Кавицкие в 1994 году основали компанию Helen Marlen Group. Сначала это был небольшой обувной бутик, представивший Киеву легендарные итальянские бренды.

В настоящее время Helen Marlen Group насчитывает 200 сотрудников и является официальным представителем более 190 марок, завоевавших мировое признание, среди которых Loro Piana, Salvatore Ferragamo, Burberry, Gucci, Casadei, Christian Louboutin, Alexander Wang и Proenza Schouler. Более 30 брендов представлены в Helen Marlen Group эксклюзивно.

В 2005 году Хелен Марлен создала в центре столицы киевский аналог лондонской Old Bond Street и парижской Rue du Faubourg Saint-Honoré – shopping-зону. Так компания стала лидером украинского retail-рынка.

