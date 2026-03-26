25-річна іспанка насилу домоглася права померти через евтаназію: її історія переповнена болем

Дівчина була вимушена судитись з власним батьком

Історія 25-річної іспанки з Барселони зворушила майже весь світ. Адже тривалий час дівчина з важкою інвалідністю та нестерпним болем боролась за право на асистовану смерть.

Як пише Hindustan Times, йдеться про Ноелія Кастільйо Рамос з Барселони. Вона у 2022 році стала жертвою нападу бандитського угрупування та отримала чисельні фізичні та психічні травми.

Пізніше дівчина спробувала покінчити з собою, стрибнувши з будівлі. Лікарям вдалось її врятувати, але Ноелія отримала важкі травми, які призвели до паралічу нижньої частини тіла та нестерпного болю. Після цього дівчина заговорила про асистовану смерть.

У 2024 році іспанка офіційно подала заяву на асистовану смерть. У липні того ж року спеціальна комісія схвалила її прохання. Зауважимо, що в Іспанії евтаназія важко хворих людей, які постійно потерпають від болю, дозволена з 2021 року.

Однак є відмінність між евтаназією, коли лікар робить смертельну ін'єкцію, та асистованою смертю, коли лікар надає смертельні препарати, які пацієнт приймає самостійно. Ноелія обрала другий варіант, асистована смерть планувалась на серпень 2024. Однак батько дівчини подав до суду та заперечив право дівчини на самостійне прийняття рішення.

Ноелія Кастільйо Рамос

Його головним аргументом була наявність у дівчини розладу особистості та спроби самогубства. Судові процеси тягнулись кілька місяців, у 2025 Ноелія у суді наголосила, що її рішення зважене та незмінне.

"Я хочу піти гідно раз і назавжди", – сказала дівчина.

Вже у лютому 2026 року Конституційний суд Іспанії, який є найвищим судом країни, відхилив апеляцію її батька, постановивши, що "порушення основних прав не було" та підтвердивши, що Ноелія має право на доступ до асистованої смерті. Однак адвокат батька наголосив, що вони підуть до Європейського суду з прав людини.

Де у світі дозволена евтаназія

Евтаназія — це припинення життя людини у швидкий та безболісний спосіб. Її застосовують для людей, котрі мають невиліковне захворювання, що супроводжуються болем та стражданнями.

В Україні евтаназія заборонена та вважається вбивством. Однак в деяких країнах світу її дозволено, хоча вона викликає чималі суперечки у суспільстві.

Перелік країн, де дозволена евтаназія:

Європа: Нідерланди, Бельгія, Люксембург, Іспанія, Австрія, Португалія.

Швейцарія: Дозволена асистована смерть (пацієнт сам приймає препарат).

Канада: Дозволена медична допомога у вмиранні (MAID) для осіб із фізичними захворюваннями.

Америка: Колумбія стала першою країною в Латинській Америці, яка легалізувала цю процедуру.

США: Діє у деяких штатах (наприклад, Орегон, Вашингтон, Каліфорнія) як "смерть з гідністю".

