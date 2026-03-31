В Україні завчасно прокинулися тарантули: як їх відрізнити та наскільки небезпечні
Великого хутряного мисливця можна впізнати одразу за декількома ознаками
На Дніпропетровщині тарантули вже почали виходити з нір на кілька місяців раніше звичного терміну. Причиною стільки ранньої появи цих павуків стало аномальне потепління, яке накрило Україну в березні.
Зазвичай тарантули прокидаються у червні-липні, але останніми роками їх можна було помітити й раніше — у травні, а тепер у середині березня. Про це повідомила біолог Світлана Кияк, пише "Наше місто".
12 березня вона зафіксувала першого павука цього сезону та опублікувала відповідну фотографію на своїй сторінці у Facebook.
Тарантули — що про них відомо
Тарантули — це великі павуки, які живуть у норах у землі і найчастіше ведуть нічний спосіб життя. Цей павук не настільки отруйний, як каракурт, але все ж таки укуси досить неприємні і небезпечні. Тарантула відносять до так званих павуків-вовків через волохатість і великий розмір.
Основні характеристики:
- розмір до 37 мм;
- темно-бурий колір зверху та чорний у нижній частині;
- самка відкладає 100-400 яєць за один раз;
- павук сам не нападає, якщо його не чіпати;
- людям загрожують лише самки.
І хоча виглядають тарантули жахливо, але для людини зазвичай не небезпечні — їх укус схожий на укус бджоли. Однак потрібно знати, що робити при укусі:
- обробити місце антисептиком
- прикласти щось холодне
- звернутися до лікаря
- стежити за симптомами алергії
Як відрізнити тарантула від інших павуків
Тарантули – великі, волохаті та повільні створіння, яких часто плутають із звичайними павуками.
Відмінна риса цих паків – густі волоски, особливо на лапах, та масивне тіло з товстими кінцівками. У звичайних павуків тіло тонше, а ось тарантули здаються справжніми "хутряними гігантами".
Поведінка тарантулів теж відрізняється: вони повільні, спокійні та активні вночі. Більшість звичайних павуків швидше і ловлять видобуток за допомогою мережі.
До ще однієї важливої ознаки можна віднести очі тарантула — у нього їх 8 і всі зібрані в передній частині голови. В інших павуків розташування очей може сильно відрізнятися.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Кривому Розі сфотографували унікального павука.