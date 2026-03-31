В Україні завчасно прокинулися тарантули: як їх відрізнити та наскільки небезпечні

Анастасія Мокрик
Тарантули. Фото Колаж "Телеграфу"

Великого хутряного мисливця можна впізнати одразу за декількома ознаками

На Дніпропетровщині тарантули вже почали виходити з нір на кілька місяців раніше звичного терміну. Причиною стільки ранньої появи цих павуків стало аномальне потепління, яке накрило Україну в березні.

Зазвичай тарантули прокидаються у червні-липні, але останніми роками їх можна було помітити й раніше — у травні, а тепер у середині березня. Про це повідомила біолог Світлана Кияк, пише "Наше місто".

12 березня вона зафіксувала першого павука цього сезону та опублікувала відповідну фотографію на своїй сторінці у Facebook.

Тарантул. Фото: Світлана Кияк

Тарантули — що про них відомо

Тарантули — це великі павуки, які живуть у норах у землі і найчастіше ведуть нічний спосіб життя. Цей павук не настільки отруйний, як каракурт, але все ж таки укуси досить неприємні і небезпечні. Тарантула відносять до так званих павуків-вовків через волохатість і великий розмір.

Тарантул. Фото: Вікіпедія

Основні характеристики:

  • розмір до 37 мм;
  • темно-бурий колір зверху та чорний у нижній частині;
  • самка відкладає 100-400 яєць за один раз;
  • павук сам не нападає, якщо його не чіпати;
  • людям загрожують лише самки.
Нора тарантула. Фото: Вікіпедія

І хоча виглядають тарантули жахливо, але для людини зазвичай не небезпечні — їх укус схожий на укус бджоли. Однак потрібно знати, що робити при укусі:

  • обробити місце антисептиком
  • прикласти щось холодне
  • звернутися до лікаря
  • стежити за симптомами алергії
Як уберегтися від тарантулів
Як уберегтися від тарантулів. Інфографіка: "Телеграф"

Як відрізнити тарантула від інших павуків

Тарантули – великі, волохаті та повільні створіння, яких часто плутають із звичайними павуками.

Відмінна риса цих паків – густі волоски, особливо на лапах, та масивне тіло з товстими кінцівками. У звичайних павуків тіло тонше, а ось тарантули здаються справжніми "хутряними гігантами".

Тарантул. Фото: Вікіпедія

Поведінка тарантулів теж відрізняється: вони повільні, спокійні та активні вночі. Більшість звичайних павуків швидше і ловлять видобуток за допомогою мережі.

До ще однієї важливої ознаки можна віднести очі тарантула — у нього їх 8 і всі зібрані в передній частині голови. В інших павуків розташування очей може сильно відрізнятися.

Як відрізнити тарантул від інших павуків. Інфографіка: "Телеграф"

