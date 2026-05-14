Знайти 140 мільйонів. Експерти розповіли, хто може "викупити" Єрмака

Навколо рішення суду спалахнула дискусія

Після обрання запобіжного заходу колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 140 млн грн застави виникає цілком логічне питання — чи опиниться він за ґратами, чи за нього все ж таки внесуть зазначену суму.

Про це "Телеграф" поговорив з експертами. На їхню думку, у таких справах нерідко постає ключове питання — наскільки ретельно перевіряється походження грошей і чи справді працюють перевірки.

Гроші на заставу знайдуться, але…

Політолог Володимир Фесенко у коментарі "Телеграфу" зазначив, що така застава є однією з найбільших в Україні за всю історію, але він також вважає, що вказану суму буде зібрано.

"Бо з Єрмаком тут інша історія (ніж справи Галущенка, Миронюка та Фурсенка, підозрюваних у розкраданні коштів в "Енергоатомі". — Ред.) Я думаю, що тут є і гроші, і зв'язки, і, швидше за все, це спрацює. Я на інше звернув увагу. Коли йдеться про заставу, це більш серйозна проблема. Це контроль і перевірка коштів, що йдуть на заставу. Це давня проблема. Мені здається, контроль, який здійснює Фінмоніторинг, є суто формальним. І вже багато критики з інших справ, коли гроші приходять (як по Чернишову минулого року) на оплату застави і виникають сумніви, що це за контора "Роги та копита" може заплатити такі великі гроші. І питань чомусь не виникає", – коментує ситуацію експерт.

Він звертає увагу, що при внесенні застави необхідно звертати увагу, звідки беруться гроші. Проводити перевірки мають правоохоронні органи та СБУ, але, як каже Фесенко, вони нерідко виявляються формальними. Крім того, у цьому випадку є великі претензії до перевірки, яку здійснює Фінмоніторинг.

"Тут не важливо, про кого йдеться. Велика чи невелика фігура. Коли більша фігура — більший резонанс. Тому треба перевіряти, звідки гроші. Це важливо і сьогодні, і в майбутньому. Це проблема, коли немає реальної, чіткої перевірки походження цих грошей. І це справді дратує людей. Я про це говорив уже багато років, ще з часів Порошенка інститут грошової застави, коли йдеться про справи щодо корупції, викликає великі сумніви. Тому що є розуміння, що можна відкупитись корупційними грошима. А далі, як їх буде проведено, через які фірми, через яких людей. Тому потрібна максимально ретельна перевірка", — пояснює співрозмовник.

Експерт також наводить приклад ситуації, коли банки блокували рахунки родичів колишніх народних депутатів через сумнівне походження тих чи інших переказів або коли вони платять великі суми, але немає підтвердження, де вони знайшли ці гроші.

"А в цьому випадку – кримінальна справа щодо корупції. Я вважаю, що тут подвійний-потрійний контроль потрібен. І треба запитувати цю контору, яка платить, а звідки у вас такі великі гроші. Перевіряти ці гроші потрібно. Тож це окрема дуже серйозна проблема, яка теж викликає серйозні сумніви та підозри", — підсумував він.

Жодного дня в СІЗО?

Юрист Ростислав Кравець у коментарі "Телеграфу" поставив під сумнів рішення про визнання обґрунтованості підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді 140 млн застави. На його думку, сторона звинувачення не надала переконливих матеріалів, які б могли підтвердити кваліфікацію справи за відповідними статтями.

"Як ми бачили, за два дні прокурор крім якоїсь ворожки, якогось листування, жодних доказів того, що підтверджується статтею 209 (Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом), що були якісь доходи, якась легалізація за допомогою схеми з комплексом "Династія", взагалі не надав. Більше нагадувало спроби принизити підозрюваного, знайти найбрудніші моменти у листуванні, потім ще й після засідання намагалися кидати в нього яйцями, ну, все це дуже неприємно", — зазначив він.

Говорячи про розмір застави, Кравець також поставив під сумнів механізм визначення суми застави.

"Тож незрозуміло, яким чином встановлює його сама прокуратура, яким чином ВАКС оцінює ці ризики, тому що застава спрямована насамперед на забезпечення того, щоб особа з’являлася. Чому саме 140 мільйонів, не 20 мільйонів, не 3 мільйони, не 200 тисяч, це неясно", — пояснює юрист.

Однак Кравець вважає, що заставу буде внесено сьогодні ж і її може зробити юридична особа — як це вже було у схожих справах. Ппіврозмовник одразу пояснює, що зазвичай детально не перевіряють, звідки у цієї особи гроші, якщо вони офіційно є на рахунках, сплачені податки і немає санкцій. Тоді банк просто проводить платіж.

"Я думаю, що сьогодні застава буде внесена в повному обсязі. І пан Єрмак перебуватиме на волі з відповідними обов’язками. На відміну від Чернишова, який все ж таки день провів у СІЗО", — підсумував він.

Додамо, що, за даними РБК-Україна, за Андрія Єрмака вже вносять заставу. На рахунки надійшли кошти у розмірі 14,5 млн гривень.

Передісторія

11 травня Єрмаку оголосили підозру через розкрадання коштів на елітному будівництві на Київщині. За частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України йому може загрожувати позбавлення волі на строк від 8 до 12 років із конфіскацією майна.

Відомо, що 12 травня підозру отримало ще 6 осіб, серед яких може бути Олексій Чернишов, який обіймав посаду віце-прем’єр-міністра з 2024 по 2025 рік, а також бізнесмен Тимур Міндіч, який втік. За даними слідства, між 2021 і 2025 роками підозрювані відмили понад 460 млн грн шляхом зведення котеджного містечка у селі Козин у Київській області.

У четвер, 14 травня, суд обрав запобіжний захід екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, який фігурує у справі "Династія". Сума застави становила 140 млн грн.

