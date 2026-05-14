Путін готується вийти з війни: в РДК озвучили єдині два варіанти, що в нього залишилися

У Кремлі вже готують методички

Російський президент Володимир Путін хоче вийти з війни з Україною, але йому все ще треба "перемога" та Донбас. Втім внутрішня ситуація в Кремлі може змінитись та вплинути на ці плани.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів політичний представник "Російського добровольчого корпусу" Петер "Вайс". Детальніше читайте в матеріалі "У Путіна залишилося лише два варіанти, у Кремлі повна "гойда" — російський доброволець, який воює за Україну".

За словами "Вайса", у Путіна глобально лишаються два варіанти. Перший — закінчити війну з Україною і перейти не тільки до батога, а й до пряника, адже знімуть певну частину санкцій, покращиться економічна ситуація. Тоді невдоволення можна буде усунути, повернувшись до соціального договору.

"Якщо Путін не закінчуватиме війну з Україною (що дуже ймовірно), йому залишається лише затягувати гайки та чекати соціального вибуху. Але! Якщо він вийде переможцем із цього протистояння — приміром, придушується якесь повстання чи змову, — то він зніме найактивнішу верхівку своїх опонентів, і знову ситуація під кришкою котла сягатиме точки кипіння. І все піде на нове коло", — каже співрозмовник.

Представник РДК пояснює, що таке вже було з Євгеном Пригожиним. Адже його заколот не протримався довго, а самого лідера ПВК "Вагнер" фактично знищили. Схожа доля може чекати й інших заколотників, якщо вони не будуть достатньо сильними.

"Адміністрація президента вже розробляє методички, як вони говоритимуть про перемогу над Україною. Там повна "гойда": ми перемогли Україну, ЄС, НАТО. Це цілковита нісенітниця, але вони готують ґрунт для цього дискурсу. Путін чекає на момент, коли він зможе оголосити цю війну хоч якоюсь перемогою", — каже "Вайс".

За його словами, Путін хоче вийти з війни, адже очікував, що Україна швидко зламається. Але він уже віддав дуже багато для того, щоб зупинятись зараз. Для нього ключовим питанням наразі залишається Донбас.

"І після того, як у той чи інший спосіб буде врегульовано статус Донбасу, він буде готовий вести якісь переговори. Можливо. Але знову ж таки це неможливо передбачити, тому що він ірраціональний у прийнятті своїх рішень", — резюмує представник РДК.

Раніше "Телеграф" розповідав, що смерть Путіна не дорівнюватиме поваленню режиму одразу, але в РДК вже готуються до цього.