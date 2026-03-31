Україна залишиться без води? Сухомлин розповів, як реагують на нову тактику росіян

Під загрозою не лише енергетика, а й об’єкти водопостачання

Росіяни змінюють тактику своїх ударів: на цьому етапі у них під прицілом подача води, резервуари та греблі. Своєю чергою, Україна будує об’єкти захисту для інфраструктури водопостачання.

Що потрібно знати:

Росія все частіше атакує об’єкти водопостачання

Україна будує захисні конструкції для об’єктів інфраструктури

Захист фінансують регіони та держава

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів очільник Агентства відновлення Сергій Сухомлин.

Він розповів, що агентство розуміло можливість зміщення фокуса російських атак з енергетики на водопостачання України ще у жовтні 2025 року.

"Я особисто проїхався водоканалами (Київський, Запорізький, Криворізький, Дніпровський), і ми розробили для них елементи захисту", – сказав Сухомлин.

Сергій Сухомлин

Йдеться про насосні станції, що перекачують. За його словами, у Запоріжжі таких об’єктів захисту збудовано вже дев’ять.

"Це був якийсь експеримент: проєктування, узгодження з Генштабом. І зараз багато об’єктів уже зроблено", — повідомив очільник Агентства відновлення.

Він зазначив, що держава затвердила плани стійкості, за якими працюють уряд, агентство та місцеві військово-цивільні адміністрації. Завданням планів є захист усіх об’єктів водопостачання та центрального теплопостачання.

"У планах це все є. Там відносно нескладні та недорогі конструкції, але вони надійно захищають від можливих влучань", — запевнив Сухомлин і додав, що більшість цих об’єктів робитимуть або ОВА, або місцеві громади за часткового фінансування держави.

Раніше голова Агентства відновлення розповів, що у Києві підготовка до випробувань холодного сезону йде повним ходом.