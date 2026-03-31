Украина останется без воды? Сухомлин рассказал, как реагируют на новую тактику россиян
Под угрозой не только энергетика, но и объекты водоснабжения
Россияне меняют тактику своих ударов: на этом этапе у них под прицелом подача воды, резервуары и дамбы. В свою очередь, Украина строит объекты защиты для инфраструктуры водоснабжения.
Что нужно знать:
- Россия все чаще атакует объекты водоснабжения
- Украина строит защитные конструкции для объектов инфраструктуры
- Защиту финансируют регионы и государство
Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин.
Он рассказал, что агентство понимало возможность смещения фокуса российских атак с энергетики на водоснабжение Украины еще в октябре 2025 года.
"Я лично проехался по водоканалам (Киевский, Запорожский, Криворожский, Днепровский), и мы разработали для них элементы защиты", – сказал Сухомлин.
Речь идет о насосных станциях, перекачивающих насосных станциях. По его словам, в Запорожье таких объектов защиты построено уже девять.
"Это был некий эксперимент: проектирование, согласование с Генштабом. И сейчас многие объекты уже сделаны", – сообщил глава Агентства восстановления.
Он отметил, что государство утвердило планы устойчивости, по которым работают правительство, агентство и местные военно-гражданские администрации. Задачей планов является защита всех объектов водоснабжения и центрального теплоснабжения.
"В планах это все есть. Там относительно несложные и недорогие конструкции, но они надежно защищают от возможных попаданий", – заверил Сухомлин и добавил, что большинство этих объектов будут делать либо ОВА, либо местные общины при частичном финансировании государства.
Ранее глава Агентства восстановления рассказал, что в Киеве подготовка к испытаниям холодного сезона идет полным ходом.