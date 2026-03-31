Украина останется без воды? Сухомлин рассказал, как реагируют на новую тактику россиян

Под угрозой не только энергетика, но и объекты водоснабжения

Россияне меняют тактику своих ударов: на этом этапе у них под прицелом подача воды, резервуары и дамбы. В свою очередь, Украина строит объекты защиты для инфраструктуры водоснабжения.

Что нужно знать:

Россия все чаще атакует объекты водоснабжения

Украина строит защитные конструкции для объектов инфраструктуры

Защиту финансируют регионы и государство

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин.

Он рассказал, что агентство понимало возможность смещения фокуса российских атак с энергетики на водоснабжение Украины еще в октябре 2025 года.

"Я лично проехался по водоканалам (Киевский, Запорожский, Криворожский, Днепровский), и мы разработали для них элементы защиты", – сказал Сухомлин.

Сергей Сухомлин

Речь идет о насосных станциях, перекачивающих насосных станциях. По его словам, в Запорожье таких объектов защиты построено уже девять.

"Это был некий эксперимент: проектирование, согласование с Генштабом. И сейчас многие объекты уже сделаны", – сообщил глава Агентства восстановления.

Он отметил, что государство утвердило планы устойчивости, по которым работают правительство, агентство и местные военно-гражданские администрации. Задачей планов является защита всех объектов водоснабжения и центрального теплоснабжения.

"В планах это все есть. Там относительно несложные и недорогие конструкции, но они надежно защищают от возможных попаданий", – заверил Сухомлин и добавил, что большинство этих объектов будут делать либо ОВА, либо местные общины при частичном финансировании государства.

Ранее глава Агентства восстановления рассказал, что в Киеве подготовка к испытаниям холодного сезона идет полным ходом.