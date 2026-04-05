Чи законно збирати гроші у школах і що буде, якщо відмовитись? Юристи дали чітку відповідь

Середня освіта в Україні за законом є безкоштовною, але є нюанси

Вимоги "здати гроші" у школах не мають законних підстав, а тиск на батьків та дітей за відмову платити – порушення їхніх прав. Попри це, на практиці збори продовжуються: юристи називають їх добровільними лише формально, тоді як насправді сім’ї нерідко стикаються з цькуванням, ізоляцією та прихованим примусом.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа". У деяких випадках доходить до втручання у ситуацію правоохоронців.

Що говорить закон

Адвокат Ігор Чудовський в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" повідомив, що в Україні немає жодної норми закону, яка зобов’язує батьків здавати гроші на школу чи випускний. "Навпаки — стаття 53 Конституції прямо гарантує безоплатність повної загальної середньої освіти", — стверджує він.

Закони "Про освіту" та "Про повну середню освіту" також не передбачають жодних обов’язкових внесків. Єдина законна форма – добровільна благодійна допомога. Наголос саме на слові "добровільна".

"Щойно з’являються фрази "треба здати", "всі вже здали", "це рішення батьківського комітету" – це вже не благодійність. Це тиск. А будь-який тиск у цьому випадку – незаконний", – пояснює Ігор Чудовський.

Окремо юрист підкреслив: дитина не може бути принижена або "виділена" через те, що її батьки відмовилися платити. Це пряме порушення прав дитини.

Щодо випускних – їх організовувати можна, але це є приватна ініціатива, а не частина освітнього процесу. Тому участь у фінансуванні – лише за власним бажанням.

Чим загрожує відмова від здачі грошей до школи

Тут юристи розходяться у формулюваннях, але сходяться на одному. Юридична компанія "Алєксєєв, Боярчуков і партнери" у коментарі "Телеграфу" з іронією пояснила: "Тим, хто не здав, нічого не буде. Це все начебто добровільно — і для дітей, і для батьків".

Адвокат, кандидат юридичних наук Сергій Войченко також зазначив, що жодною нормою законодавства обов’язкових внесків не передбачено, проте додав: багато залежить від ставлення самих батьків та атмосфери в колективі.

Але як показує практика, батьки та вчителі часто вдаються до різних методів тиску на тих, хто не знає, та на їхніх дітей.

В Одесі у 2025 році мати учня ліцею заявила про цькування дитини після відмови здавати гроші на шкільні потреби: за її словами, класний керівник почав демонструвати упереджене ставлення, а ситуація дійшла до перевірки правоохоронців.

У Києві у 2023–2024 роках в одному з ліцеїв дитину, чиї батьки не здали гроші на "подарунки", ігнорували та не залучали до спільних активностей, зокрема, проєктів та класних заходів.

У Полтавській області у 2021 році школярці заборонили користуватися чайником у класі після того, як її родина відмовилася здавати гроші на його придбання.

У Харкові у 2018 році дівчинці не дали торт на шкільному святі при всьому класі, пояснивши це тим, що її батьки не здавали гроші до фонду класу; після цього почалося цькування з боку однокласників.

У Харкові у 2024 році зафіксовано випадок, коли дівчинка зазнала тиску та ізоляції після відмови батьків здавати 200 гривень на подарунок вчителю; сім’ю також виключили із батьківського чату.

У Чернівцях у 2021 році у дитячому садку дитину демонстративно не привітали зі святом разом з іншими дітьми, оскільки батько відмовився здавати гроші на подарунки.

У низці регіонів України у 2024–2025 роках батьки скаржилися на випадки, коли дітей публічно виділяли в класі як "тих, хто не здав гроші", що призводило до тиску з боку вчителів та однокласників.

Як повідомили "Телеграфу" опитані батьки учнів столичних шкіл, з початку війни тему поборів трохи "прикрутили". Звичайно, внески на потреби класу та школи здають, як і раніше, але це робиться негласно і поза школою. Є такі, хто відмовляється здавати внески, але їхні діти носять мило, туалетний папір та інші речі з дому.

