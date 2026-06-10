Таких гостей на пляжі ще не бачили. Дикі тварини здивували українців (відео)

Завийчас цей вид веде нічне життя

На Запоріжжі на одному з місцевих пляжів помітили диких тварин. За словами очевидців, вони були спокійні та йшли на контакт.

Про це повідомляють місцеві канали. Зазначається, що йдеться про маленьких кабанчиків, яких бачили на Хортиці.

Як видно на відео, тварини спочатку купались у Дніпрі, а потім почали гуляти пляжем. Кабанчики близько підходили до людей та дозволили себе погладити. Дикі тварини не виказували жодних ознак агресії. Ймовірніше вони просто шукали їжу та спустились до води, аби попити та освіжитись у спеку.

"Справжнє засилля кабанчиків на Хортиці. Вони до речі зовсім не бояться людей, не агресивні і бігають за запоріжцями у пошуках смаколиків", — йдеться у підписі під відео.

Для довідки

Дикі кабани або вепри — це звичні представники фауни в Україні, зокрема і на Хортиці. Зазвичай вони живуть переважно в плавнях, приплавневих лугах та в густих лісах південної частини острова. Тут тварини знаходять достатньо їжі (жолуді, коріння, комахи) та укриття. В Україні популяція диких кабанів налічує близько 45 тисяч особин.

Дикі кабани

Відомо, що дорослий вепр може досягати до 2 м завдовжки і важити до 350 кг. Тварини мають товсту щетину та постійно зростаючі ікла. Цікаво, що дикі кабани — переважно нічні тварини, які проводять день у заростях, а вночі виходять на пошуки їжі. Масовий опорос відбувається у квітні, зазвичай народжується 5–6 смугастих поросят.

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