Нова влада Болгарії припинила військову допомогу Україні: що отримували від союзника

Було 13 пакеті допомоги з 2022

У вівторок, 9 червня, новопризначений уряд Болгарії заявив, що планує зупинити військову допомогу Україні. Також країна закликала ЄС зняти санкції з Росії.

Про це заявив міністр оборони Болгарії Димитар Стоянов, передає Bloomberg. За його словами, обмеження для Кремля погано впливають не тільки на Москву.

"Україні потрібно більше людей, а не більше зброї. Війна не буде вирішена на полі бою", — заявив міністр оборони Болгарії.

Відомо, що припинення допомоги, зокрема постачання зброї, підтримав прем’єр-міністр Болгарії Румен Радєв. Він також переконаний, що "війну не можна врегулювати на полі бою".

Що відомо про допомогу від Болгарії з 2022 року

З початку повномасштабного вторгнення Болгарія була одним із найважливіших партнерів України. Вона надавала значні обсяги озброєння, боєприпасів, техніки та гуманітарної допомоги. Загалом за час війни країна спрямувала 13 пакетів військової підтримки, покриваючи частину потреб ЗСУ у радянських зразках зброї і не тільки.

Військова допомога включала:

2022 — Болгарія забезпечувала до третини всіх боєприпасів для ЗСУ, згодом — десятки танків і самохідних артилерійських установок (САУ).

— Болгарія забезпечувала до третини всіх боєприпасів для ЗСУ, згодом — десятки танків і самохідних артилерійських установок (САУ). 2023 — країна погодила передачу 100 одиниць броньованої техніки зі складів поліції, а також самохідні артилерійські системи "Гвоздика". Передавалися каски, бронежилети, медичні набори, зимове взуття та форма.

— країна погодила передачу 100 одиниць броньованої техніки зі складів поліції, а також самохідні артилерійські системи "Гвоздика". Передавалися каски, бронежилети, медичні набори, зимове взуття та форма. 2024-2025 — Болгарія передала Україні 100–150 бронетранспортерів (БТР-60). Було узгоджено передачу ЗСУ радянських 122-мм САУ "Гвоздика". Також Україна отримувала несправні або списані ракети для комплексів С-300, які використовувались як донори.

САУ "Гвоздика"

Окрім того, у 2025 президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що третина всієї зброї та боєприпасів, які ЄС надіслав Україні з початку війни, була виготовлена саме болгарськими оборонними підприємствами. У 2025 році заводи Болгарії працювали на повну потужність, виробляючи снаряди за гроші ЄС.

Також Болгарія забезпечувала українську армію пальними та координувала ініціативи з безпеки портів і судноплавства у Чорному морі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Кремлі називали головну умову, яка завершить війну з Україною тут і зараз.