Законно ли собирать деньги в школах и что будет, если отказаться? Юристы дали четкий ответ

Среднее образование в Украине по закону является бесплатным, но есть нюансы

Требования "сдать деньги" в школах не имеют законных оснований, а давление на родителей и детей за отказ платить — нарушение их прав. Несмотря на это, на практике сборы продолжаются: юристы называют их добровольными лишь формально, тогда как в реальности семьи нередко сталкиваются с травлей, изоляцией и скрытым принуждением.

В некоторых случаях доходит до вмешательства в ситуацию правоохранителей.

Что говорит закон

Адвокат Игорь Чудовский в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" сообщил, что в Украине нет никакой нормы закона, которая обязывает родителей сдавать деньги на школу или выпускной. "Напротив – статья 53 Конституции прямо гарантирует безвозмездность полного общего среднего образования", — утверждает он.

Законы "Об образовании" и "О полном среднем образовании" также не предусматривают никаких обязательных взносов. Единственная законная форма – добровольная благотворительная помощь. Ударение именно на слове "добровольная".

"Как только появляются фразы "надо сдать", "все уже сдали", "это решение родительского комитета" – это уже не благотворительность. Это давление. А любое давление в этом случае – незаконно", – объясняет Игорь Чудовский.

Отдельно юрист подчеркнул: ребенок не может быть унижен или "выделен" из-за того, что его родители отказались платить. Это прямое нарушение прав ребенка.

Относительно выпускных – их организовывать можно, но это частная инициатива, а не часть образовательного процесса. Поэтому участие в финансировании – только по собственному желанию.

Чем грозит отказ от сдачи денег в школу

Тут юристы расходятся в формулировках, но сходятся в одном. Юридическая компания "Алексеев, Боярчуков и партнеры" в комментарии "Телеграфу" с иронией объяснила: "Тем, кто не сдал, ничего не будет. Это же все вроде бы добровольно — и для детей, и для родителей".

Адвокат, кандидат юридических наук Сергей Войченко также отметил, что никакой нормой законодательства обязательные взносы не предусмотрены, однако добавил: многое зависит от отношения самих родителей и атмосферы в коллективе.

Но как показывает практика, родители и учителя часто прибегают к разным методам давления на тех, кто не знает, и на их детей.

В Одессе в 2025 году мать ученика лицея заявила о травле ребенка после отказа сдавать деньги на школьные нужды: по ее словам, классный руководитель начал демонстрировать пристрастное отношение, а ситуация дошла до проверки правоохранителей.

В Киеве в 2023–2024 годах в одном из лицеев ребенка, чьи родители не сдали деньги на "подарки", игнорировали и не привлекали к общим активностям, в частности, проектам и классным мероприятиям.

В Полтавской области в 2021 году школьнице запретили пользоваться чайником в классе после того, как ее семья отказалась сдавать деньги на его приобретение.

В Харькове в 2018 году девочке не дали торт на школьном празднике при всем классе, объяснив это тем, что ее родители не сдавали деньги в фонд класса; после этого началась травля со стороны одноклассников.

В Харькове в 2024 году зафиксирован случай, когда девочка испытала давление и изоляцию после отказа родителей сдавать 200 гривен в подарок учителю; семью также исключили из родительского чата.

В Черновцах в 2021 году в детском саду ребенка демонстративно не поздравили с праздником вместе с другими детьми, поскольку отец отказался сдавать деньги на подарки.

В ряде регионов Украины в 2024–2025 годах родители жаловались на случаи, когда детей публично выделяли в классе как "не сдавших деньги", что приводило к давлению со стороны учителей и одноклассников.

Как сообщили "Телеграфу" опрошенные родители учащихся столичных школ, с начала войны тему поборов немного "прикрутили". Конечно, взносы на нужды класса и школы сдают по-прежнему, но это делается негласно и вне школы. Есть такие, кто отказывается сдавать взносы, но их дети носят мыло, туалетную бумагу и другие вещи из дома.

