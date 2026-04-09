Катається на старому авто, але … Як водій нардепа міг стати власником компанії-мільйонера

ТОВ не одноразово вигравала великі державні тендери

Водій нардепа Сергія Шахова Олексій Колесник виявився не простим працівником, а власником компанії-мільйонера. Йдеться саме ТОВ "Укрзалізничавтоматика" – одного із найуспішніших учасників державних тендерів на закупівлю обладнання для системи оголошення повітряних тривог.

Як розповідає "Телеграф", ситуація навколо Олексія Колесника та його володіння компанією виглядає як класична схема використання підставної особи.

"Укрзалізничавтоматика" офіційно належить Олексію Колеснику. При цьому 44-річний власник компанії-мільйонера їздить на Peugeot 605 1991 року випуску. Цікаво, що його номер в спеціалізованих сервісах підписаний як "водій", "водій Шахова". ЗМІ пов’язували ТОВку з нардепом Сергієм Шаховим ще кілька років тому. Тут виникає цілком логічне питання, як звичайний водій міг стати власником мільйонного бізнесу.

Достовірної відповіді наразі немає, але можна виділити кілька моментів, які вказують на неоднозначність ситуації. Зокрема:

Завеликі статки для реального статусу. Компанія Колесника вигравала державні тендери на сотні мільйонів гривень (лише за кілька місяців 2026 року — на 121,5 млн грн). Однак він веде доволі скромний спосіб життя, пересуваючись на автомобілі 35-річної давнини — Peugeot 605 1991 року.

Зв'язок з Шаховим. На це вказує те, що телефонний номер Колесника у базах даних ідентифікується як номер водія нардепа Шахова. Тому цілком ймовірно, що чоловік є лише номінальним власником, тоді як реальний контроль над бізнесом може належати депутату.

Так підписаний номер телефону Олексія Колесника в спеціалізованих сервісах

Політичне лобіювання. За даними джерел, Сергій Шахов (який зараз перебуває у розшуку НАБУ) особисто надсилав листи прем'єр-міністру, лобіюючи закупівлю обладнання саме у ТОВ "Укрзалізничавтоматика" для модернізації систем оповіщення по всій країні.

Створення монополії через "своїх" людей. Компанія виграє тендери за умов, які прописуються чиновниками нібито спеціально під неї (наприклад, вимоги щодо специфічної освіти інженерів або ліцензій, які не є обов'язковими для таких робіт).

Аналізуючи ці дані, можна припустити, що Колесник виступає довіреною особою Шахова. Це дозволяє нардепу отримувати прибутки від державних замовлень, офіційно не фігуруючи у структурі власності компанії.

