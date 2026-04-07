Не тільки житло. За які воєнні збитки українці можуть отримати гроші від Росії та як подати заяву

Зараз можна подати заяву про 16 категорій збитків

Українці, які зазнали збитків через війну, що веде проти нас Росія, мають право отримати компенсацію від країни-агресорки. Заяви до Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України (RD4U), стануть основою для майбутнього механізму компенсацій, які має сплатити Росія. Подання такої заяви займає не більше 20 хвилин часу.

По це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів виконавчий директор Реєстру Маркіян Ключковський:

За його словами, перші рішення щодо розміру виплат можуть бути ухвалені вже у 2027 році. Українці не мають чіткого розуміння, куди саме подавати заяву, адже існує державна програма, за якою можна звернутися через втрату майна та Міжнародний реєстр збитків.

Маркіян Ключковський

Як працює єВідновлення

Мова про нерозуміння, яке стосується насамперед житлового майна. В Україні працює програма єВідновлення, яка фінансується урядом. Громадяни, у яких пошкоджене або зруйноване житло, можуть подати заяву і отримати або кошти на ремонт, або сертифікат на купівлю нового житла, — пояснив Ключковський

Він додав, що програма єВідновлення не надає повної компенсації. Це підтримка державою громадян, які зазнали збитків через війну. Вона має обмеження — зокрема складно працює з майном, яке опинилося на окупованій території, бо до нього просто немає доступу. Держава має способи фіксації руйнувань через обстеження дронами, відеозйомку чи супутникові фотографії, але це рухається не так швидко.

Чим відрізняється механізм Міжнародного реєстру збитків

Виконавчий директор Реєстру пояснив, що його механізм спрямований на те, щоб витрати несла Росія, як суб'єкт, який спричинив цю шкоду. Друга та найважливіша відмінність, Міжнародний реєстр фіксує не лише ті збитки, що стосуються житла, а по всіх можливих напрямах.

Це заяви про травми, персональні збитки, пов'язані не лише з руйнуванням, а й втратою доступу до майна на окупованих територіях. Важливий і моральний момент, адже йдеться про відповідальність Російської Федерації за завдану шкоду, Маркіян Ключковський

Як подати заяву до Міжнародного реєстру збитків

Заяву до Реєстру можна подати через "Дію". У середньому це займає 20 хвилин для більшості категорій.

Заява до Міжнародного реєстру збитків, Дія

Багато доказів збитків підвантажуються автоматично через "Дію" з інших реєстрів або баз даних. У категорії щодо житла підтягуються дані з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Дуже важливо мати підтвердження права власності

Якщо є документи, фотографії – це прекрасно. Якщо є змога своїми словами якомога детальніше описати, що трапилося — теж дуже корисно, — зазначив Ключковський

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можуть українці отримувати дві пенсії одночасно. Існує чітка норма закону.