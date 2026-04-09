Катается на старом авто, но… Как водитель нардепа мог стать владельцем компании-миллионера

ООО не раз выигрывало крупные государственные тендеры

Водитель нардепа Сергея Шахова Алексей Колесник оказался не простым работником, а владельцем компании-миллионера. Речь именно ООО "Укрзалізничавтоматика" – одного из самых успешных участников государственных тендеров на закупку оборудования для системы объявления воздушных тревог.

Как рассказывает "Телеграф", ситуация вокруг Алексея Колесника и его владение компанией выглядит как классическая схема использования подставного лица.

"Укрзалізничавтоматика" официально принадлежит Алексею Колеснику. При этом 44-летний владелец компании-миллионера ездит на Peugeot 605 1991 года выпуска. Интересно, что его номер в специализированных сервисах подписан как "водитель", "водитель Шахова". СМИ связывали ООО с нардепом Сергеем Шаховым еще несколько лет назад. Здесь возникает вполне логичный вопрос, как обычный водитель мог стать владельцем миллионного бизнеса.

Достоверного ответа пока нет, но можно выделить несколько моментов, указывающих на неоднозначность ситуации. В частности:

Компания Колесника выигрывала государственные тендеры на сотни миллионов гривен (за несколько месяцев 2026 года — на 121,5 млн грн). Однако он ведет довольно скромный образ жизни, передвигаясь на автомобиле 35-летней давности Peugeot 605 1991 года. Связь с Шаховым. На это указывает, что телефонный номер Колесника в базах данных идентифицируется как номер водителя нардепа Шахова. Поэтому вполне вероятно, что мужчина является лишь номинальным собственником, в то время как реальный контроль над бизнесом может принадлежать депутату.

Так подписан номер телефона Алексея Колесника в специализированных сервисах

По данным источников, Сергей Шахов (находящийся сейчас в розыске НАБУ) лично присылал письма премьер-министру, лоббируя закупку оборудования именно у ООО "Укрзалізничавтоматика" для модернизации систем оповещения по всей стране. Создание монополии через "своих" людей. Компания выигрывает тендеры в условиях, которые прописываются чиновниками якобы специально под нее (например, требования по специфическому образованию инженеров или лицензий, которые не являются обязательными для таких работ).

Анализируя эти данные, можно предположить, что Колесник выступает доверенным лицом Шахова. Это позволяет нардепу получать доходы от государственных заказов, официально не фигурируя в структуре собственности компании.

