На Рівненській АЕС почалися ремонти: оновлюють обладнання та готують до пікових навантажень — Енергоатом

Керівник НАЕК "Енергоатом" Павло Ковтонюк з робочим візитом побував на Рівненській атомній електростанції, де ознайомився з ходом ремонтної кампанії.

Наразі станція увійшла в активну фазу планово-попереджувальних ремонтів. На енергоблоках виконують як стандартні регламентні роботи, так і модернізацію обладнання та заходи з підвищення безпеки.

За словами генерального директора РАЕС Тараса Ткача, цьогорічна кампанія має свої особливості.

"Окрім стандартних робіт, реалізуємо низку важливих заходів із модернізації. Частину обладнання замінюємо на більш сучасне", — зазначив він.

Усі роботи виконуються за затвердженими графіками.

За словами Ткача, оптимізація термінів виконання робіт на РАЕС без втрати якості дозволяє додатково підсилити стабільність енергосистеми.

У свою чергу, в "Енергоатомі" підкреслюють, що ремонтна кампанія на Рівненській АЕС є критично важливою для стабільної роботи енергосистеми, адже атомна генерація забезпечує понад 60% електроенергії в Україні.Реалізація запланованих заходів дозволить електростанції й надалі забезпечувати надійну та безпечну роботу, залишаючись важливою складовою енергетичної системи країни.