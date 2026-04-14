На Ровенской АЭС начались ремонты: обновляют оборудование и готовят к пиковым нагрузкам — Энергоатом

Руководитель НАЭК "Энергоатом" Павел Ковтонюк с рабочим визитом побывал в Ровенской атомной электростанции, где ознакомился с ходом ремонтной кампании.

В настоящее время станция вошла в активную фазу планово-предупредительных ремонтов. На энергоблоках выполняются как стандартные регламентные работы, так и модернизация оборудования и мероприятия по повышению безопасности.

По словам генерального директора РАЭС Тараса Ткача, кампания этого года имеет свои особенности.

"Помимо стандартных работ, реализуем ряд важных мер по модернизации. Часть оборудования заменяем более современным", — отметил он.

Все работы производятся по утвержденным графикам.

По словам Ткача, оптимизация сроков выполнения работ на РАЭС без потери качества позволяет дополнительно усилить стабильность энергосистемы.

В свою очередь, в "Энергоатоме" подчеркивают, что ремонтная кампания на Ровенской АЭС критически важна для стабильной работы энергосистемы, ведь атомная генерация обеспечивает более 60% электроэнергии в Украине. Реализация запланированных мероприятий позволит электростанции и в дальнейшем обеспечивать надежную и безопасную работу, оставаясь важной составляющей энергетической.