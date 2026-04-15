Назву цього міста в Україні вигадали радянські пропагандисти: воно ніяк не пов'язане із гетьманом

Початкова назва поселення була зовсім іншою

Богдан Хмельницький тут не бував, а назву вигадали в СРСР. Історія одного з ключових міст заходу України — Хмельницького — дійсно давня — перші згадки про поселення датуються 1431 роком, коли воно фігурує під назвою Плоскирівці (Ploskirowce).

Згодом утвердилася форма Плоскирів, яка, найімовірніше, походить від річки Плоска, що впадає у Південний Буг. Саме географічні особливості місцевості — заболочені заплави та природний острів — визначили первісну назву міста. "Телеграф" зібрав, що відомо про подальший розвиток міста та як Плоскирів трансформувався у Хмельницький.

У 1795 році, після приєднання Поділля до Російської імперії, в офіційних документах вперше з’являється назва Проскурів. Цікаво, що певний час обидві назви — Плоскирів і Проскурів — існували паралельно, але вже на початку XIX століття остаточно закріпилася нова форма.

Перший вокзал залізничної станції Проскурів, листівка 1918 року/ Джерело: Хмельницький обласний краєзнавчий музей

Кардинальні зміни відбулися у середині XX століття. 16 січня 1954 року указом Верховної Ради УРСР місто Проскурів було перейменоване на Хмельницький — на честь Богдана Хмельницького, хоча сам гетьман із містом жодних зв’язків не мав. . Це рішення ухвалили в радянський період і воно було офіційно прив'язане до 300-річчя так званого "возз’єднання України з Росією" — так тоді трактували Переяславську Раду. Проте була й інша версія, чому саме це місто перейменували — що стара назва, ймовірно, походить від слова "проскура" — богослужбового хліба, що використовувався в церковних обрядах. Подейкували, що кандидати на перейменування були й інші, зокрема — Тернопіль.

Газета "Радянське Поділля" - публікація указу про перейменування Проскурова в Хмельницький/ Джерело: Хмельницька міська централізована бібліотечна система

Перейменування відбулось вже після того, як Проскурів в 1941 році став обласним центром. До цього центром області був Кам'янець-Подільський і область називалась відповідно. Та це тривало не довго — лише з 1937 року, коли після реформи і виділення області з'ясувалось, що в Проскурові немає достатньої кількості адмінбудівель для обласного центру. Тож поки їх звели — центром було інше місто.

Генеральний план реконструкції Проскурова/ Джерело: Хмельницька міська централізована бібліотечна система

Водночас варто зазначити певну історичну іронію: сам Богдан Хмельницький ніколи навіть не бував у Проскурові.

З моменту перейменування в місті активно. Щоб перетворити Хмельницький (тодішній Проскурів) на обласний центр звели адміністративні будівлі для органів влади, розширили житлову та громадську забудову, покращили транспортну інфраструктуру, будували Будинки культури, парки тощо. Проте в процесі — знищили ідентичність первісного міста, сховавши річку в колектор.

Центр Хмельницького, початок 1980-их/ Джерело: Віртуальний музей міста Хмельницького на фейсбуці

Сквер ім. Коцюбинського, середина 1980-х/ Джерело: Віртуальний музей міста Хмельницького на фейсбуці

Наразі в місті живе приблизно 275 тисяч людей.

