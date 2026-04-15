Название этого города в Украине придумали советские пропагандисты: он никак не связан с гетманом

Первоначальное название поселения было совсем другим

Богдан Хмельницкий здесь не бывал, а название придумали в СССР. История одного из ключевых городов запада Украины – Хмельницкого – действительно древняя – первые упоминания о поселении датируются 1431 годом, когда оно фигурирует под названием Плоскировцы (Ploskirowce).

Впоследствии утвердилась форма Плоскиров, которая, скорее всего, происходит от реки Плоска, впадающей в Южный Буг. Именно географические особенности местности – заболоченные поймы и природный остров – определили первоначальное название города. "Телеграф" собрал, что известно о дальнейшем развитии города и как Плоскиров трансформировался в Хмельницкий.

В 1795 г., после присоединения Подолья к Российской империи, в официальных документах впервые появляется название Проскуров. Интересно, что некоторое время оба названия — Плоскиров и Проскуров — существовали параллельно, но уже в начале XIX века окончательно закрепилась новая форма.

Первый вокзал железнодорожной станции Проскуров, открытка 1918 года Источник: Хмельницкий областной краеведческий музей

Кардинальные перемены произошли в середине XX века. 16 января 1954 года указом Верховного Совета УССР город Проскуров был переименован в Хмельницкий — в честь Богдана Хмельницкого, хотя сам гетьман с городом связей не имел. Это решение было принято в советский период и было официально привязано к 300-летию так называемого "воссоединения Украины с Россией" — так тогда трактовали Переяславский Совет. Однако была и другая версия, почему именно этот город переименовали — что старое название, вероятно, происходит от слова "проскура" — богослужебного хлеба, который использовался в церковных обрядах. Поговаривали, что кандидаты на переименование были и другие, в частности Тернополь.

Газета "Советское Подолье" — публикация указа о переименовании Проскурова в Хмельницкий/ Источник: Хмельницкая городская централизованная библиотечная система

Переименование произошло уже после того, как Проскуров в 1941 стал областным центром. До этого центром области был Каменец-Подольский, и область называлась соответственно. Но это продолжалось не долго — только с 1937 года, когда после реформы и выделения области выяснилось, что в Проскурове нет достаточного количества зданий для областного центра. Так что пока их построили — центром был другой город.

Генеральный план реконструкции Проскурова/ Источник: Хмельницкая городская централизованная библиотечная система

В то же время, стоит отметить определенную историческую иронию: сам Богдан Хмельницкий никогда даже не бывал в Проскурове.

С момента переименования в городе активно. Чтобы превратить Хмельницкий (тогда Проскуров) в областной центр возвели административные здания для органов власти, расширили жилую и общественную застройку, улучшили транспортную инфраструктуру, строили Дома культуры, парки и т.д. Однако в процессе уничтожили идентичность первобытного города, спрятав реку в коллектор.

Центр Хмельницкого, начало 1980-х/ Источник: Виртуальный музей города Хмельницкого на фейсбуке

Сквер им. Коцюбинского, середина 1980-х/ Источник: Виртуальный музей города Хмельницкого на фейсбуке

Сейчас в городе живет около 275 тысяч человек.

