Назвали на честь "всесоюзного алкоголіка"? Яке зараз ім’я носить шахтарське місто Луганщини

Радянська назва існувала понад 30 років

За часи незалежності України було перейменовано чимало населених пунктів, серед яких й місто Кадіївка. Воно знаходиться у Луганській області та окуповано з 2014 року.

"Телеграф" розповість, як Кадіївка називалась раніше та які варіанти під час декомунізації були. Зауважимо, що це місто утворено внаслідок об'єднання декількох сіл, найстаріше з яких датується 1780 роком.

Перші згадки про Кадіївку датуються 1894 роком. Тоді одне з сіл мало таку саму назву, що й стала основою для назви міста. Однак у 1937 році Кадіївку перейменували на Серго. Її назвали на честь радянського діяча Серго Орджонікідзе, він є символом сталінської індустріалізації.

Вже у 1978 році в рамках політики героїзації радянських "трудових рекордсменів" місто перейменували на Стаханов. На честь Олексія Стаханова, символу стахановського руху. Тоді Стаханова просували у маси як завзятого робітника, шахтаря, але помер він від алкоголізму.

Ім'я "всесоюзного алкоголіка" місто носило до 2016 року, саме тоді було ухвалено рішення про відновлення історичної назви — Кадіївка. Цікаво, що як тільки піднялось питання зміни назви, адміністрація міста та місцеві зійшлись на відновленні першої версії. Тому фактично задокументованих інших варіантів не було.

Нагадаємо, що за часів президентства Віктора Януковича перейменували лише одне місто в Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке місто в Україні й досі не перейменували, хоча його назва може бути пов'язана з Російською імперією.