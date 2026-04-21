Київ може залишитися без опалення наступної зими: що треба зробити киянам вже зараз

Експерт назвав найважливішу деталь

Опалювальний сезон в столиці залежить від рівня захисту від ракет. При цьому ситуації на лівому та правому березі Києва різняться.

Про це "Телеграфу" розповів Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики.

Відповідаючи на питання, чи буде лівий берег столиці та Троєщина з опаленням наступної зими, експерт наголосив: "Є надія. Питання в тому, як довго вони будуть з опаленням, якщо не буде надійного захисту від ракет. Але так — будуть".

При цьому Харченко запевняє, що фактично на правому березі ситуація не легша. Адже все упирається в захист від ракет.

"Легше буде там, де є окремі котельні. Якщо теплове живлення будинку іде від котельні, а не від ТЕЦ, то за масованих атак саме там може бути трохи комфортніше", — каже директор Центру досліджень енергетики.

За його словами, наразі гарантій ніхто не дає: котельні так само можуть стати об'єктами ударів. Тому порада універсальна: перевіряйте стан систем опалення у своєму будинку, переконайтеся, що циркуляційні насоси мають резервне живлення і що все відремонтовано та справно.

"Від стану теплових мереж залежить дуже багато — ця зима це чітко показала", — резюмував Харченко.

