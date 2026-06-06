Де в Україні живе форель і чому її не можна поселити в інших водоймах: пояснення іхтіолога

Форель — прісноводні осілі форми видів риб з родини лососевих

Форель є холодолюбним видом, в Україні вона живе у гірських водоймах Карпат. Вона потребує чистої прохолодної води тому не може поширитися у інших водоймах України, де вода для неї занадто тепла.

Про це "Телеграфу" розповіла завідувач відділу фауни та систематики хребетних Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, іхтіологиня Юлія Куцоконь. За її словами, ще один вид риби, що тяжіє до швидкої та холодної води — бабець.

"У нас є холодолюбні види, наприклад форель в Карпатах — вона не буде жити в теплій воді. В Україні бабці (інша назва — широколобки) поширені у великих і малих річках та їхніх притоках. В гірських річках Карпат є три види бабців: строкатоплавцевий, європейський та малоротий", — розповіла науковиця.

Бабець. Фото: Вікіпедія

Форель — це прісноводні осілі форми видів риб з родини лососевих. В Україні поширена струмкова, річкова та райдужна форель.

Річкова форель в Україні живе в холодних, чистих річках і озерах Карпат. У довжину досягає до 37,5 см, маса до 0,8 кг (іноді до 2 кг). Харчується форель безхребетними та дрібною рибою.

Серед річок, де вона водиться, — Тиса, Прут, Черемош, Теребля, Тересва та Дністер. Через вимогливість до умов існування цю рибу вважають своєрідним індикатором чистоти води.

Раніше "Телеграф" розповідав, що рибалка упіймав форель на Полтавщині. Це справжня дивина, бо для цього виду риб такі водойми не є типовими.