Гігантська "золота рибка": чоловік показав незвичайний улов і викликав суперечки у TikTok (відео)

У мережі гадають, що за монстра спіймали на Львівщині

Українець упіймав справжнього велетня і відпустив його у воду. На гачок попалася величезна "золота рибка".

Відповідне відео автор опублікував у Тікток на каналі carpfishing_rivne. Щасливчик не розповів, де була рибалка, лише позначив Львів.

Точна вага, як і розмір чудо-риби також невідома, але на вигляд вона перевищує 10 кг. Можна оцінити його на відео. Монстра екзотичного кольору витягали підсакою вдвох.

Після фотосесії чоловік відпустив рибу у воду. "Удачі тобі, чувак, живи", — наказав він.

У коментарях розгорілася суперечка через незвичайний вигляд і колір риби, яку рибалка назвав коропом. Декілька людей припустили, що це товстолобик, інші писали, що короп коі.

– Я таку рибу не бачила. Це не короп, а якась цінна порода.

– Товстолоб – звичайна риба після чищення від зелені та планктону.

– А це точно не у Чорнобилі?

- Коі?

– Це не короп, а товстолобик.

- Це що суміш товстолобика і коі?

Раніше українському рибалці вдалося виловити одну з незвичайних та маловивчених прісноводних риб — линя. Вона відома своєю унікальною здатністю змінювати колір прямо на повітрі.