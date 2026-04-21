Киев может остаться без отопления следующей зимой: что нужно сделать киевлянам уже сейчас

Эксперт назвал важнейшую деталь

Отопительный сезон в столице зависит от уровня защиты от ракет. При этом ситуация на левом и правом берегах Киева отличается.

Об этом "Телеграфу" рассказал Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики.

Отвечая на вопрос, будет ли левый берег столицы и Троещина с отоплением следующей зимой, эксперт подчеркнул: "Есть надежда. Вопрос в том, как долго они будут с отоплением, если не будет надежной защиты от ракет. Но да, будут".

При этом Харченко уверяет, что фактически на правом берегу ситуация не легче. Ведь все упирается в защиту от ракет.

"Легче будет там, где есть отдельные котельные. Если тепловое питание дома идет от котельной, а не от ТЭЦ, то при массированных атаках именно там может быть немного комфортнее", — говорит директор Центра исследований энергетики.

По его словам, гарантий никто не дает: котельные так же могут стать объектами ударов. Поэтому совет универсален: проверяйте состояние систем отопления в своем доме, убедитесь, что циркуляционные насосы имеют резервное питание и все отремонтировано и исправно.

"От состояния тепловых сетей зависит очень многое — эта зима это четко показала", — резюмировал Харченко.

