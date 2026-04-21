SWEET.TV оголошує про прем’єру першого українського документального true crime проєкту: "Розслідування з Андрієм Данілевичем"

SWEET.TV оголошує про прем’єру першого українського true crime-проєкту на стримінговій платформі — "Розслідування з Андрієм Данілевичем". Перший епізод вийде 27 квітня, нові серії виходитимуть щопонеділка ексклюзивно на SWEET.TV.

"Розслідування з Андрієм Данілевичем" — це документальний проєкт, що досліджує найрезонансніші кримінальні справи часів незалежності України. У центрі кожної серії — не лише сам злочин, а й причини, які до нього призвели, хід розслідування та механіка викриття злочинця.

"Ми не просто розповідаємо про злочини — ми намагаємося зрозуміти і розслідувати, що стоїть за ними, ставимо ті питання, які інші не наважувалися озвучувати. У кожній історії є людський біль, складні рішення і питання, на які не завжди є однозначні відповіді. Цей проєкт — про пошук правди, навіть коли вона незручна або шокує", — пояснює ведучий Андрій Данілевич.

"True crime сьогодні — один із найпопулярніших жанрів у світі. Його феномен у поєднанні реальних історій, сильної драматургії та глибокого суспільного запиту на справедливість. Ми створюємо сучасний український контент, який відповідає глобальним трендам, і для нас важливо запускати формати, що вже довели свою актуальність у світі", — зазначає маркетинг-директорка SWEET.TV Марина Русак.

Прем’єрний випуск розповість історію серійного вбивці Юрій Кузьменка, відомого як "Елвіс", який зізнався у вбивстві понад 200 жінок на Київщині. У проєкті вперше зібрані свідчення очевидців, коментарі родичів жертв та нові деталі цієї резонансної справи.

"Ми не шукаємо сенсації. Ми шукаємо правду, яку хтось хотів приховати, бо версія слідства — це не завжди фінал історії. І там, де для когось усе вже завершено, ми свідомо ставимо нові запитання, говоримо з тими, кого не почули", — каже керівниця проєкту Наталія Дерев’янко.

"Розслідування з Андрієм Данілевичем" — один із проєктів лінійки SWEET.TV Originals. Платформа послідовно розвиває власне виробництво сучасного українського контенту: цього тижня також відбудеться прем’єра нового розважального шоу "Впізнай брехню", а глядачам вже доступні 12 епізодів проєкту "Вгадай мелодію".