SWEET.TV объявляет о премьере первого украинского документального true crime проекта: "Расследование с Андреем Данилевичем"

Проект исследует самые резонансные уголовные дела времен независимости Украины

SWEET.TV объявляет о премьере первого украинского true crime-проекта на стриминговой платформе — "Расследование с Андреем Данилевичем". Первый эпизод выйдет 27 апреля, новые серии будут выходить по понедельникам эксклюзивно на SWEET.TV.

"Расследование с Андреем Данилевичем" — это документальный проект, исследующий самые резонансные уголовные дела времен независимости Украины. В центре каждой серии — не только само преступление, но и причины, приведшие к нему, ход расследования и механика разоблачения преступника.

"Мы не просто рассказываем о преступлениях — мы пытаемся понять и расследовать, что стоит за ними, задаем те вопросы, которые другие не решались озвучивать. В каждой истории есть человеческая боль, сложные решения и вопросы, на которые не всегда есть однозначные ответы. Этот проект — о поиске правды, даже когда она неудобная или шокирует", — объясняет ведущий Андрей Данилевич.

"True crime сегодня — один из самых популярных жанров в мире. Его феномен в сочетании реальных историй, сильной драматургии и глубокого общественного запроса на справедливость. Мы создаем современный украинский контент, соответствующий глобальным трендам, и для нас важно запускать форматы, которые уже доказали свою актуальность в мире", — отмечает маркетинг-директор SWEET.TV Марина Русак.

Премьерный выпуск расскажет историю серийного убийцы Юрия Кузьменко, известного как "Элвис", признавшегося в убийстве более 200 женщин в Киевской области. В проекте впервые собраны показания очевидцев, комментарии родственников жертв и новые детали этого резонансного дела.

"Мы не ищем сенсации. Мы ищем правду, которую кто-то хотел скрыть, потому что версия следствия — это не всегда финал истории. И там, где для кого-то все уже завершено, мы сознательно задаем новые вопросы, разговариваем с теми, кого не услышали", — говорит руководитель проекта Наталия Деревянко.

"Расследование с Андреем Данилевичем" — один из проектов линейки SWEET.TV Originals. Платформа последовательно развивает собственное производство современного украинского контента: на этой неделе также состоится премьера нового развлекательного шоу "Впізнай брехню", а зрителям уже доступны 12 эпизодов проекта "Вгадай мелодію".