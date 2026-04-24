Змії атакують міста: експерт розвіяв головний страх українців цієї весни

Герпетолог пояснює сплеск активності та називає орієнтовні строки спаду

Попри прохолодну погоду в Україні починають прокидатися змії — і одразу активізуються. Цей сплеск активності — сезонний, а не міфічне нашестя.

Що потрібно знати:

Змії активізувалися через вихід із зимового сну та сезон парування

Орієнтовно в червні активність змій зменшиться

Найвищий ризик зустрічі — поза містом

Плазуни прокидаються від зимового сну і в них одразу починається сезон парування, тож вони просто шукають собі пару, пояснює герпетолог, молодший науковий співробітник Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України Олексій Марущак. Саме через пошук партнера вони значно активніші.

Є й в поведінці людини те, що підвищує шанси зустріти змій — після зими частіше виїжджаємо на природу, наприклад на дачу. Там шанс зустріти змій набагато вищий, аніж в містах. Тож може скластися хибне враження про "нашестя", наголошує експерт.

Насправді ніякого нашестя немає, просто сезонне підвищення активності. Десь в червні воно знову піде на спад, от, і знову ми значно рідше почнемо їх бачити. Олексій Марущак, герпетолог

Тож наразі до очікуваного завершення сезону активності змій залишився приблизно місяць. Водночас, потрібно пам'ятати — до змій наближатись не варто в будь-яку пору року. Якщо плазун випадково опинився в житлі людини варто викликати профільні служби, аби вони безпечно могли перенести його в природні умови.

Що робити, коли зустріли змію. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Раніше "Телеграф" розповідав, що не всі "змії", яких можуть побачити українці насправді є цим видом. Серед схожих — безнога ящірка, яка хоч і схожа на змію, але є іншою, безпечною істотою.