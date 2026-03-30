У лісах та парках України прокинулися небезпечні мешканці. Де їх вже бачили
Прості поради захистять від неприємностей
Змії прокинулися від зимової сплячки в Україні. Їх бачать в різних регіонах.
Одна з користувачок соцмережі TikTok показала змій, на яких натрапила у лісі на Полтавщині. Окрім приємних ознак весни — пролісків, дівчина побачила там і плазунів.
Змії у Тернополі
Також змій побачили у Тернополі в парку Сопільче. Як пояснили фахівці, після зимової сплячки змій можна зустріти не лише в лісах, але й у парках, на узбіччях доріг та навіть поблизу житлових районів. Плазуни шукають тепла та їжі.
Змій бачать у Дніпрі
Цей березень приніс аномальне тепло, змії вже прокинулися й у Дніпрі. Зокрема плазунів помітили на Набережній на лівому березі. Змії шукають сонячні місця, щоб погрітися, та їжу, тому їх можна зустріти у парках, на набережних та біля будинків.
Що робити, якщо побачив змію
Зазвичай змії не нападають першими, вони намагаються уникати контакту з людьми. Однак, відчувши загрозу, плазун може стати агресивним.
Як уберегтися від змій
- уникайте високої трави та захаращених місць,
- уважно дивіться під ноги, особливо в траві та біля водойм,
- натрапивши на плазунів, не торкайтеся їх та не намагайтеся прогнати,
- побачивши змію, не робіть різких рухів, просто повільно відійдіть
Раніше "Телеграф" розповідав, які види отруйних змій є в Україні. На території нашої країни мешкають три небезпечні види.