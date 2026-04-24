Змеи атакуют города: эксперт развеял главный страх украинцев этой весной

Герпетолог объясняет всплеск активности и называет ориентировочные сроки спада

Несмотря на прохладную погоду, в Украине начинают просыпаться змеи — и сразу активизируются. Этот всплеск активности сезонный, а не мифическое нашествие.

Что нужно знать:

Змеи активизировались из-за выхода из зимнего сна и сезона спаривания

Ориентировочно в июне активность змей снизится

Самый высокий риск встречи — вне города

Пресмыкающиеся просыпаются от зимнего сна и у них сразу начинается сезон спаривания, поэтому они просто ищут себе пару, объясняет герпетолог, младший научный сотрудник Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Алексей Марущак. Именно из-за поиска партнера они значительно активнее.

Есть и в поведении человека то, что повышает шансы встретить змей – после зимы чаще выезжаем на природу, например на дачу. Там шанс встретить змей гораздо выше, чем в городах. Так что может сложиться ошибочное впечатление о "нашествии", отмечает эксперт.

На самом деле никакого нашествия нет, просто сезонное повышение активности. Где-то в июне оно снова пойдет на убыль, вот и снова мы значительно реже начнем их видеть. Алексей Марущак, герпетолог

Поэтому до ожидаемого завершения сезона активности змей остался примерно месяц. В то же время нужно помнить — к змеям приближаться не стоит в любое время года. Если пресмыкающийся случайно оказался в жилище человека следует вызвать профильные службы, чтобы они безопасно могли перенести его в естественные условия.

Что делать, когда встретили змею | Инфографика: "Телеграф"/ШИ

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не все "змеи", которые могут увидеть украинцы на самом деле являются этим видом. Среди похожих — безногая ящерица, которая хоть и похожа на змею, но является другим, безопасным существом.