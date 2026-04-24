Риба дорожчає не просто так: чому за останні роки ціни злетіли вгору

Значна частина вилову — за кордоном країни

Ціни на рибу з 2022 року злетіли та це не дивно, адже через військові ризики та логістику знизився вилов, стало складнішим розведення тощо. Частина "рибних" регіонів наразі в окупації.

Що потрібно знати:

Частина рибних регіонів і господарств опинилася в окупації

Обмеження на вихід у море та водойми зменшили промисел

У 2025 році вилов — 44,7 тис. тонн, значна частина за кордоном

Як зауважила "Телеграфу" завідувач відділу фауни та систематики хребетних Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, іхтіологиня Юлія Куцоконь, недоступні не тільки регіони де був промисел, а й там де вирощували рибу.

"Каховське водосховище давало чимало того ж карася сріблястого — основа була промислу. Крім того, зараз у нас дуже тяжко з отриманням дозволів на вилов, тому що заборонено без особливих спеціальних дозволів вихід в море і вихід на водосховища на човнах. Ця галузь постраждала і навіть там де можна ловити, вилов скоротився", — каже експертка. Також рибні господарства, які вирощують продукцію на продаж, можуть зіткнутися з низкою інших труднощів — зокрема перебоями в постачанні імпортних кормів і ліків, а також дефіцитом робочої сили.

Яка ситуація з рибним промислом в Україні загалом

За даними Державного агентства меліорації та рибного господарства України, за 2025 році загальний обсяг вилову риби та інших водних біоресурсів підприємствами рибної галузі України становив 44,7 тис. тонн. Та більшість цієї риби виловили за межами країни – 20 160 тонн. Зокрема, це Антарктика та Атлантичний океан.

Загальний вилов водних біоресурсів (риба, криль тощо) Україною в 2025 році/ Дані: Держрибагентство

Торік також виловили вітчизняної аквакультури (вирощена в спеціальних умовах риба) на 17,5% більше, аніж у 2024 — 10 781 тонну. Що ж до звичайного промислу, то на водоймах України за весь 2025 рік виловили майже 11 494 тонни водних біоресурсів. Найбільше — у водосховищах Дніпра.

Серед видів риби лідери — сріблястий карась, лящ, чорноморський оселедець. Зауважимо, "Телеграф" розповідав, що сріблястий карась — одна з найпоширеніших риб України.

Основа вилову – карась сріблястий та лящ/ Джерело: Держрибагентство, 2025 рік

Як війна вплинула на промисел

Керівник Асоціації українських імпортерів риби та морепродуктів Дмитро Загуменний у 2025 році оцінив, що внутрішній рибний промисел риби в Україні зменшивсь на 2/3 від потужностей до повномасштабного вторгнення — з приблизно 90 тисяч до приблизно 35 тисяч, а імпортує Україна в 10 разів більше — близько 350 тисяч тонн на рік. Щорічні збитки для галузі морського промислу — до 1,5 млрд грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Дніпрі поширюються риби, характерні для солонуватих вод. Зустріти їх можна і у Запоріжжі, і навіть в Києві.