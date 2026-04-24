Рыба дорожает не просто так: почему за последние годы цены взлетели вверх

Значительная часть отлова — за границей страны

Цены на рыбу с 2022 года взлетели и это не удивительно, ведь из-за военных рисков и логистики снизился отлов, стало сложнее разведение и т.д. Часть "рыбных" регионов в оккупации.

Что нужно знать:

Часть рыбных регионов и хозяйств оказалась в оккупации

Ограничения на выход в море и водоемы снизили промысел

В 2025 году отлов — 44,7 тыс. тонн, значительная часть за рубежом

Как отметила "Телеграфу" заведующая отделом фауны и систематики позвоночных Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины, ихтиолог Юлия Куцоконь, недоступны не только регионы, где был промысел, но и там, где выращивали рыбу.

"Каховское водохранилище давало немало того же карася серебристого — основа была промысла. Кроме того, сейчас у нас очень тяжело с получением разрешений на отлов, потому что запрещен без особых специальных разрешений выход в море и выход на водохранилища на лодках. Эта отрасль пострадала и даже там, где можно ловить, вылов сократился", — говорит эксперт. Также рыбные хозяйства, которые выращивают продукцию на продажу, могут столкнуться с рядом других трудностей — в частности, перебоями в поставке импортных кормов и лекарств, а также дефицитом рабочей силы.

Какая ситуация с рыбным промыслом в Украине в целом

По данным Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины, за 2025 год общий объем вылова рыбы и других водных биоресурсов предприятиями рыбной отрасли Украины составил 44,7 тыс. тонн. Большинство этой рыбы выловили за пределами страны – 20 160 тонн. В частности, это Антарктика и Атлантический океан.

Общий отлов водных биоресурсов (рыба, криль и др.) Украиной в 2025 году/ Данные: Госрыбагентство

В прошлом году также выловили отечественную аквакультуру (выращенная в специальных условиях рыба) на 17,5% больше, чем в 2024 — 10 781 тонну. Что касается обычного промысла, то на водоемах Украины за весь 2025 выловили почти 11 494 тонны водных биоресурсов. Больше всего в водохранилищах Днепра.

Среди видов рыбы лидеры — серебристый карась, лещ, черноморская сельдь. Отметим, "Телеграф" рассказывал, что серебристый карась — одна из самых распространенных рыб Украины.

Основа отлова – карась серебристый и лещ/ Источник: Госрыбагентство, 2025 год

Как война повлияла на промысел

Руководитель Ассоциации украинских импортеров рыбы и морепродуктов Дмитрий Загуменный в 2025 году оценил, что внутренний рыбный промысел рыбы в Украине уменьшился на 2/3 от мощностей до полномасштабного вторжения — с примерно 90 тысяч до примерно 35 тысяч, а импортирует Украина в 10 раз больше — около 35. Ежегодные убытки для отрасли морского промысла – до 1,5 млрд грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Днепре распространяются рыбы, характерные для солоноватых вод. Встретить их можно и в Запорожье, и даже в Киеве.