Бронь втратять всі, крім працівників "оборонки"? Відомий військовий оцінив ідею

Олена Руденко
Іван Тимочко розклав все по поличках Новина оновлена 28 квітня 2026, 12:45
Іван Тимочко розклав все по поличках. Фото Колаж "Телеграф"

Радикальні кроки не призводять до розв'язання проблеми, впевнений він

Голова ради Резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, вважає що пропозиція зняти бронювання від мобілізації з усіх, хто не працює на ВПК (військово-промисловий комплекс) є нереалістичною. За його словами реалізація такого радикального кроку зіткнулася б з низкою проблем та не призвела б до бажаного результату.

Що відомо про зняття броні з усіх, крім працівників "оборонки"

Про це Іван Тимочко розповів в ефірі Radio NV. Як відомо, політичний оглядач, парламентський журналіст Юлія Забєліна днями повідомила у своєму Telegram-каналі, що в рамках реформи мобілізації розглядають варіант "розбронювати усіх, окрім оборонки". Вона наголосила, що рішення про це немає, все перебуває у стадії обговорення.

Що про зняття бронювання каже Тимочко

"Ми вже проходили такі радикальні кроки. Радикально зняти всіх воєнкомів, радикально зняти всіх голів МСЕК", — зазначив голова ради Резервістів Сухопутних військ.

За його словами, це може розв'язати проблему лише регіонально, чи з затятими корупціонерами. Проте, каже Тимочко, уявлення, ніби всюди панує корупція, не відповідає дійсності.

"По окремих навіть кричущих випадках не можна всіх оцінювати. Знімемо (бронь, — ред.) добре, а далі як? Що? Хто їх (розброньованих, — ред.) буде оповіщати. Як? По яких списках це буде робота? Знову ж, хто може визначити пріоритетність чи непріоритетність", — каже Тимочко.

Іван Тимочко
Він додав, що існують таємні військові об'єкти, які за документами можуть не проходити як військові. Є й чимало інших нюансів, які стали б на заваді реалізації ідеї масового зняття бронювань.

"Є безліч нюансів. Якщо нам хочуть цю дискусію нав'язувати, це має бути професійно і компетентно", — резюмував військовий.

Нагадаємо, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в бліцінтерв'ю "Телеграфу" розповів про майбутні зміни в мобілізації. За його словами, президент України Володимир Зеленський не підтримав деякі з запропонованих варіантів.

