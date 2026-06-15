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Білі меблі вже не в моді: інтер'єри підкорює новий і практичний тренд 2026

Автор
Марина Іщенко
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Догляд за ними буде простіше
Догляд за ними буде простіше. Фото Колаж "Телеграф"

Їх можна застосувати як на кухні, так і у вбиральні

Класичні гладкі білі меблі, які роками домінували в кухонних інтер'єрах, вітальнях та спальнях, стрімко втрачають свою популярність. На зміну холодному мінімалізму, що перетворював кімнати на подібність до "стерильних операційних", у 2026 році прийшов новий тренд — меблі з рельєфними та текстурованими поверхнями.

Ця тенденція, яка зараз активно завойовує європейський ринок інтер'єрного дизайну, отримала назву "теплий мінімалізм". Головним акцентом тут стає не колір, а тактильність і гра світла. Про це пише okdiario.

Чому рельєфні меблі витісняють білу класику

Експерти з дизайну інтер'єрів виділяють кілька ключових причин, чому відмова від гладкого білого кольору стала головним хітом 2026 року:

  • Елегантність без перенасичення: Рифлені, фрезеровані та канелюровані (жолобчасті) фасади шаф створюють унікальну гру світла й тіні. Це додає приміщенню глибини, об'єму та архітектурного характеру, не перевантажуючи простір зайвим декором.
Білі меблі
  • Практичність та легкість у догляді: Гладкі білі поверхні (особливо глянцеві або ультраматові) є справжнім "рабством постійного прибирання" — на них одразу помітні відбитки пальців, дрібні подряпини та пил. Нові меблі з нерівномірною текстурою набагато ефективніше маскують сліди щоденного використання. Це "розумна розкіш", створена для реального життя, а не лише для красивих фото в соцмережах.
  • Затишок замість монотонності: Текстуровані фасади чудово поєднуються з благородними природними матеріалами — темним деревом, мармуром, каменем та металом. Вони розбивають візуальну одноманітність і роблять оселю теплішою та комфортнішою.

Де найкраще застосовувати новий тренд

Дизайнери рекомендують інтегрувати текстури в інтер'єр поступово:

  • На кухні: Використовувати рифлені фасади для верхніх шафок або оздоблення кухонного острова, поєднуючи їх із простими й лаконічними стільницями.
Рельєфні меблі на кухні
  • У ванній кімнаті: Рельєфні тумби під раковину допомагають створити атмосферу розкішного спа-салону.
Меблі у ванній кімнаті
  • У спальні та вітальні: Це можуть бути дверцята гардеробних шаф, комоди або стильні ТВ-тумби, які завдяки об'ємному мотиву стають самостійним арт-об'єктом кімнати.
Вітальня

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#Меблі #Дизайн #Естетика #Білий колір