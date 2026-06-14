В Україні є палац, де жив і кохав Бальзак: де він знаходиться і як виглядає

У палаці Ганських Оноре де Бальзак жив із коханою Евеліною Ганською

В Україні збереглося чимало палаців, які цікаві своєю історією. Один із таких розташований у селі Верхівня Житомирської області. Це не просто архітектурна пам'ятка — за його стінами розгорталася історія кохання Оноре де Бальзака.

Маєток у Верховні з’явився у 1780-х роках, зазначає "Україна Інкогніта". Палац у стилі ампір з колонами, парком та оранжереєю збудували для польського магната Вацлава Ганського. Згодом він став родовим гніздом родини Ганських.

Але відомість цьому місцю принесла не так фамілія власників, як ім'я французького письменника Оноре де Бальзак. Саме тут розгорталася його багаторічна історія стосунків із господаркою палацу Евеліною Ганською.

Маєток Ганських. Фото istvolyn.info

Їхнє знайомство почалося з листування, яке тривало понад 16 років. Спочатку жінка писала під псевдонімом, але пізніше розкрила свою особу, і між ними зав'язалися близькі стосунки. На той момент Евеліна була заміжня за Вацлавом Ганським, який був значно старшим за неї. Після його смерті у 1841 році вона стала вільною, але не одразу погодилася на шлюб із письменником.

Стеля та балкон для оркестру в маєтку Ганських. Фото: Wikipedia, колаж "Телеграфа"

Вперше Бальзак приїхав до Верхівні у 1847 році. Йому сподобався і сам палац, і атмосфера садиби. Через рік, уже серйозно хворий, він знову повернувся сюди і прожив до весни 1850 року. У цих стінах для нього створили максимально комфортні умови, яких у письменника раніше не було. Він працював, гуляв парком і продовжував сподіватися на шлюб з Евеліною. 14 березня 1850 року в місцевій церкві відбулося їхнє весілля.

Але щастя виявилося недовгим: через кілька місяців Бальзак поїхав до Парижа, де невдовзі помер.

Флігель на території маєтку Ганських. Фото: Wikipedia

Після цих подій палац ще довго зберігав пам'ять про письменника. Тут залишалися його особисті речі, меблі та бібліотека. Але за радянських часів садибу переобладнали під навчальний заклад, і більша частина історичного інтер'єру була втрачена. Лише з 1959 року в будівлі з'явилася кімната-музей, присвячена Бальзаку.

Сьогодні палац Ганських входить до складу Верхівнянської філії Житомирського агротехнічного коледжу. Частину приміщень відведено під літературно-меморіальний музей, де можна побачити листи письменника, його портрети та предмети побуту.

Маєток Ганських. Фото: istvolyn.info

Зберігся і парк із віковими деревами, ставками та так званою "Бальзаківською криницею". У садибі також є старовинні флігелі: в одному колись жив управитель, в іншому розташовувалася кухня. За однією з версій, від кухонної будівлі до палацу вів підземний хід, яким подавали страви прямо до їдальні.