Бронь потеряют все, кроме работников "оборонки"? Известный военный оценил идею

Радикальные шаги не решат проблему, уверен он

Глава совета Резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, считает, что предложение снять бронирование от мобилизации со всех, кто не работает на ВПК (военно-промышленный комплекс), является нереалистичным. По его словам, реализация такого радикального шага столкнулась бы с рядом проблем и не привела бы к желаемому результату.

Что известно о снятии брони со всех, кроме работников "оборонки"

Об этом Иван Тимочко рассказал в эфире Radio NV. Как известно, политический обозреватель, парламентский журналист Юлия Забелина на днях сообщила в своем Telegram-канале, что в рамках реформы мобилизации рассматривают вариант "разбронировать всех, кроме оборонки". Она подчеркнула, что решения об этом нет, все находится в стадии обсуждения.

Что о снятии бронирования говорит Тимочко

"Мы уже проходили такие радикальные шаги. Радикально снять всех военкомов, радикально снять всех глав МСЭК ", — отметил глава совета Резервистов Сухопутных войск.

По его словам, это может решить проблему только регионально или с ярыми коррупционерами. Однако, говорит Тимочко, представление, что повсюду царит коррупция, не соответствует действительности.

"По отдельным даже вопиющим случаям нельзя всех оценивать. Снимем (бронь, — ред.) хорошо, а дальше как? Что? Кто их (разбронированных, — ред.) будет оповещать. Как? По каким спискам это будет работа? Опять же, кто может определить приоритетность или неприоритетность", — говорит Тимочко.

Он добавил, что есть тайные военные объекты, которые по документам могут не проходить как военные. Есть и немало других нюансов, которые помешали бы реализации идеи массового снятия бронирований.

"Есть множество нюансов. Если нам хотят эту дискуссию навязывать, это должно быть профессионально и компетентно", — резюмировал военный.

Напомним, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в блиц интервью "Телеграфу" рассказал о предстоящих изменениях в мобилизации. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский не поддержал некоторые из предложенных вариантов.